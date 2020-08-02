 Сергей Фургал пожаловался на изоляцию и отсутствие информации | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2020

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Россия

Сергей Фургал пожаловался на изоляцию и отсутствие информации

До сих пор Сергей Фургал не получил ни одного письма или телеграммы, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, навестившая его в СИЗО.

Протесты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 1 августа 2020 года

Протесты в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и других преступлениях, в воскресенье, 2 августа, пообщался с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мариной Литвинович и членом Совета по правам человека при президенте РФ Евой Меркачевой, навестившими его в СИЗО "Лефортово".

Подробности этой встречи Марина Литвинович описала на своей странице в соцсети Facebook.

По словам представителя ОНК, Фургал рассказал им, что сложнее всего ему дается изоляция и отсутствие информации. "Хочу знать, как там живет мой народ! Очень волнуюсь за экономику. Хорошо хоть в этом году мы с северным завозом заранее все решили, выполнили на 95%" - сказал Фургал.

Также он сообщил, что по-прежнему не получил в СИЗО ни одного письма и ни одной телеграммы, даже правительственной. Как пишет Литвинович, несколько дней назад Фургалу отправил телеграмму один из членов Совета Федерации.

При этом посылки, по словам Фургала, ему приходят регулярно. По словам Литвинович, он за все очень благодарит и просит больше не присылать продукты - "их уже достаточно".

Как Ивану Сафронову живется в СИЗО

В тот же день Марина Литвинович и Ева Меркачева навестили бывшего журналиста Ивана Сафронова, также, как и Фургал, находящегося в СИЗО "Лефортово". Поскольку коронавирус у него не подтвердился, его перевели в обычную камеру, которую он в настоящий момент делит с подозреваемым в экстремизме и терроризме, сообщила Литвинович. По ее словам, сокамерник Сафронова походит по описанию на конфликтного человека, который уже сидел в карцере за драку. "Если это действительно он (а описание совпадает), то это нехорошо", - отметила член ОНК.

По словам Литвинович, Сафронову приходилось сложно на карантине: "гулять не выводят, в душ не выводят, и только изредка заходят врачи".

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у них есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (DW/K. Gabov)

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (picture-alliance/AP Photo/I. Volkov)

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Требования протестующих

    Одним из главных требований участников протестов в Хабаровске является освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена у них (в Москве. - Ред.)".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он хочет делать все так, как хочет он, и не слышит нас", - добавляет она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в РФ поддерживают протестующих в Хабаровске

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


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Контекст

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