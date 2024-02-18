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Сенатор: Трамп не бросает союзников на произвол судьбы

Сергей Ромашенко
18 февраля 2024 г.

Дональд Трамп недавно заявил, что он не стал бы защищать от России союзников по НАТО, которые мало тратят на оборону. Сенатор-республиканец Вэнс заверил союзников, что США их не бросят.

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Сенатор Джейс Дэвид Вэнс на Мюнхенской конференции
Сенатор Джейс Дэвид Вэнс на Мюнхенской конференцииФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заверил союзников по НАТО, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США они могут рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов от внешней агрессии. "Конечно, мы любим наших союзников по НАТО. Мы ценим НАТО, и это относится ко всему политическому спектру, но Европа должно стать самостоятельнее в вопросах безопасности, в этом заключался мессидж Трампа", - сказал он журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 18 февраля.

Вэнс призвал особенно Германию больше инвестировать в свои вооруженные силы. "Если Германия имеет пятый по величине в мире ВВП, а Россия даже не входит в десятку крупнейших, то разве Германия не должна быть в состоянии обеспечить убедительное сдерживание?" - вопросил он.

"Германия должна стать самостоятельнее в вопросах безопасности"

При этом сенатор добавил: "Это отнюдь не аргумент в пользу того, чтобы бросить Германию на произвол судьбы. Это лишь стимул для наших немецких друзей взять на себя несколько большую роль, поскольку Соединенные Штаты в ближайшие полвека должны будут сосредоточить внимание на других вещах".

Джеймс Дэвид Вэнс входит в число конгрессменов-республиканцев, особенно близких к Трампу, указывает агентство dpa. Дональд Трамп на прошлой неделе поставил под вопрос защиту союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Эти слова вызвали горячие дебаты в Германии и Европе о том, как лучше защитить себя собственным силами, включая возможность создания собственного европейского ядерного зонтика.

Блокада нового пакета помощи для Украины

Вэнс - один из более чем 30 конгрессменов США, участвующих в Мюнхенской конференции. Внимание участников форума приковано к ним еще и потому, что в настоящее время в Конгрессе из-за республиканцев заблокирован новый пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Сенат, где большинство имеют демократы, уже одобрил этот пакет, но согласие Палаты представителей, где большинство у республиканцев, под вопросом.

Вэнс оценил шансы принятия пакета в Палате как 50 на 50. Он отверг обвинения в том, что республиканцы используют блокаду пакета помощи Украине из тактических соображений в рамках предвыборной борьбы. "Республиканцы не блокируют украинский пакет из-за предвыборной кампании Трампа. Республиканцы настроены к этому пакету скептически, потому что считают, что он не в интересах нашей страны", - пояснил сенатор.

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