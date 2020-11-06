Сенатор-республиканец Ромни обвинил Трампа в попустительстве Москве

Бывший кандидат в президенты США на выборах 2012 года, сенатор-республиканец от штата Юта - Митт Ромни - в воскресенье, 20 декабря, высказал мнение, что серьезная утечка данных в связи с атакой хакеров на американские министерства нанесла "чрезвычайный ущерб" этим ведомствам. Кроме того, по мнению Ромни, действующий глава государства Дональд Трамп закрывает глава на действия России, с которой ряд экспертов связал недавний массированный взлом, осуществленный киберпреступниками.

"Мы пришли к пониманию того, что у президента есть слепое пятно, когда речь заходит о России", - заявил Ромни в телевизионной программе Meet the Press американской телекомпании NBC.

Сам Трамп признал, что хакерская атака имела место, лишь 19 декабря - практически через неделю после того, как об этом сообщили информагентства. При этом, по мнению наблюдателей, действующий американский лидер пытался преуменьшить значимость произошедшего, а также поставил под вопрос причастность Москвы.

Трамп: все - под контролем

"Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых новостных СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", - написал Дональд Трамп в Twitter. "Россия - приоритетная тема, когда что-то происходит, потому что предвзятые (СМИ. - Ред.), в основном по финансовым причинам, до смерти боятся, что это может быть Китай", - считает Трамп. При этом он не исключил, что за массированным взломом стояла именно КНР.

Помпео: русские были вовлечены в эту активность

Между тем госсекретарь США Майкл Помпео заявил 18 декабря, что, по его мнению, "довольно очевидно", что за операцией стояла именно Москва. "Были предприняты существенные усилия, и я думаю, что в этом деле теперь мы достаточно четко можем сказать, что русские были вовлечены в эту активность" сказал он в радиоинтервью ведущему Марку Левину.

AP: Белый дом отозвал заявление

Как сообщило агентство AP со ссылкой на источник, официальные лица в Белом доме были готовы обнародовать 18 декабря заявление, в котором Россия называлась бы "основным фигурантом" операции, однако в последний момент документ был отозван. Пока неясно, было ли соответствующее решение принято до интервью Помпео или после него, уточняет AP, ссылаясь на противоречивость поступающих от американской администрации оценок.

Официально в Белом доме на просьбу прокомментировать сутуацию пока не ответили.

WP: речь могла идти о группировке, работающей на СВР РФ

Ранее, 13 декабря, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил о том, что хакеры, предположительно, взломали компьютеры Минфина и ряда федеральных агентств США. До этого о том, что киберпреступники, действовавшие в интересах третьей страны, похитили с компьютеров Минфина США и одного из агентств министерства торговли США информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета и телекоммуникационной политики, сообщило агентство Reuters.

В свою очередь, газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, написала, что речь, предположительно, идет о группировке, работающей на Службу внешней разведки РФ. Обстоятельства произошедшего, по сведениям издания, изучали специалисты Федерального бюро расследований.

Во время работы Барака Обамы на посту президента США хакерская группировка под названием APT29, или Cozy Bear, которую связывают с российскими государственными структурами, уже взламывала серверы Госдепа и Белого дома.

В Кремле отвергли обвинения в причастности

Позднее, 14 декабря, власти США подтвердили, что как минимум два госведомства - Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) - стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. SolarWinds уже сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тысяч ее клиентов. Предполагаемые хакеры могли с помощью этой программы в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах.

Москва в тот же день отвергла обвинения в причастности российских хакеров к попыткам взлома компьютеров министерства финансов США. "Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим ничего не могли сделать, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь не при чем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Смотрите также: