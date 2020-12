ЕС и НАТО изучают, не коснулась ли их масштабная кибератака

Еврокомиссия и НАТО изучают ситуацию с масштабной кибератакой, однако на настоящий момент не выявили взлома своих компьютерных систем. Об этом представители европейского ведомства и Североатлантического альянса сообщили в субботу, 19 декабря, агентству AFP.

Согласно данным Еврокомиссии, у нее имеется только одна рабочая копия программного обеспечения IT-концерна SolarWinds, которое было взломано хакерами, но она не была затронута в ходе кибератаки.

По словам представителя НАТО, альянс также использовал ПО SolarWinds в своем головном офисе в Брюсселе. Чтобы исключить возможные риски, эксперты продолжают исследовать ситуацию.

Ранее компания Microsoft, которая помогла отреагировать на кибератаку, сообщила, что выявила более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний разных стран мира, в которые проникли хакеры. Главным образом пострадали учреждения в США, но цели хакеров находились также в Бельгии, Великобритании, Израиле, Испании, Канаде, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.

Немецкая газета Handelsblatt сообщила 18 декабря, что МВД обнаружило несколько затронутых компаний и ведомств также и в Германии. Федеральному ведомству по безопасности в инфотехнике пока неизвестно ни одного случая активности хакеров в зараженных сетях.

Кибератака на правительственные учреждения и компании в США

14 декабря Вашингтон подтвердил, что объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа стали американские Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA). Взломав программное обеспечение SolarWind, которое используется рядом госорганов США, хакеры могли в течение почти 9 месяцев, с марта 2020 года, следить за происходящим на зараженных компьютерах. Управление по кибербезопасности США назвало хакерскую атаку "серьезной опасностью" для американской администрации, властей штатов и коммун, ключевой инфраструктуры и бизнеса. Газеты The Washington Post и The New York Times сообщали о связях хакеров с российскими спецслужбами. Москва опровергла эту информацию.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за масштабную кибератаку на РФ, однако глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что за ней может стоять вовсе не Россия, а Китай.

