 Сенат США отклонил проект о санкциях против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2022

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Россия

Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока - 2"

Проект предусматривал штрафные меры против компании-оператора Nord Stream 2 AG в течение 15 дней с момента вступления закона в силу. Однако документ не набрал требуемого большинства голосов - не менее 60 из 100.

Капитолий - здание Конгресса США (фото из архива)

Сенат США вечером в четверг, 13 января, отклонил законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", предложенный республиканцем из штата Техас Тедом Крузом. Во время голосования документ не получил требуемого для его принятия большинства голосов сенаторов - как минимум 60 из 100.

Инициатива Круза предусматривала введение ограничений против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, в том числе компании-оператора Nord Stream 2 AG, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней с момента принятия закона. В администрации президента США Джо Байдена ранее высказывали опасения, что такие санкции привели бы к ухудшению отношений между Вашингтоном и Берлином.

В свою очередь группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом 12 января внесла альтернативный проект ограничительных мер - "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года", которые, согласно американским СМИ, уже получили одобрение в Белом доме. В их числе - заморозка американских активов президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу. Аналогичные санкции предлагается ввести против командующих различными видами российских войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к "агрессии против Украины"

"Северный поток - 2" и санкции

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства "Северного потока - 2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел штрафные санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода, но эти меры не коснулись Nord Stream 2 AG.

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    Автор: Андрей Гурков


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