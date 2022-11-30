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Двен руки на фоне радужного флага - символа ЛГБТК+Фото: lev dolgachov/Zoonar/picture alliance
Права человекаСША

Сенат США защитил однополые браки

Олег Соколенко
14 мин. назад

Сенат США одобрил законопроект о защите права на однополые браки. "За" проголосовали все демократы и 12 республиканцев. Ожидается, что Конгресс одобрит законопроект на следующей неделе, после чего его подпишет Байден.

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Сенат США одобрил законопроект о защите права на однополые и межрасовые браки - "Акт об уважении к браку". "За" проголосовали все сенаторы-демократы и 12 их коллег-республиканцев, так что в сумме законопроект одобрил 61 сенатор, при 36 голосах "против", передает CNN.

Теперь законопроект будет возвращен на утверждение в Палату представителей. Спикер нижней палаты парламента США, демократ Нэнси Пелоси уже заявила, что Конгресс одобрит его на следующей неделе. После этого законопроект поступит на подпись к президенту США Джо Байдену.

Демократы спешат с принятием закона до конца года. С января состав Конгресса изменится в соответствии с результатами недавних промежуточных выборов, и большинство в нижней палате перейдет к республиканцам.

Верховный суд США может отменить решение о легализации однополых браков

Законопроект обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах - даже если сам этот штат такие союзы не признает. По замыслу авторов, нововведение должно будет заменить принятый в 1996 году федеральный закон "Акт о защите брака" (The Defence for Marriage Act), в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".

В 2015 году Верховный суд США фактически легализовал однополые браки на всей территории страны. Однако после того, как экс-президент Дональд Трамп назначил в ВС трех новых консервативных судей, появились опасения, что это решение будет отменено - как это недавно уже произошло с конституционным правом на аборт. Защитить права гомосексуалов в этом случае сможет "Акт об уважении к браку".

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