 Седьмой флот США отверг обвинения в нарушении морской границы России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2020

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Мир

Седьмой флот США отверг обвинения в нарушении морской границы России

Эсминец USS John S. McCain имел полное право находиться в районе залива Петра Великого в Японском море, заявил Седьмой флот США. Он отверг сообщение Минобороны РФ о том, что эсминец был вытеснен российским кораблем.

USS John S. McCain

ВМС США отвергли обвинения России в том, что американский эсминец USS John S. McCain нарушил российские территориальные воды в районе залива Петра Великого в Японском море. "24 ноября USS John S. McCain упрочил навигационные права и свободы в районе залива Петра Великого в Японском море. Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) подтвердила права, свободы и законное использование морского пространства согласно нормам международного права и вопреки чрезмерным территориальным претензиям со стороны России", - говорится в заявлении Седьмого флота США, обнародованном во вторник, 24 ноября.

В документе также подчеркивается, что США, проведя данную операцию, продемонстрировали, что эти воды не являются частью российских территориальных вод и США не намерены признавать утверждение России о том, что залив Петра Великого имеет юридический статус исторического.

"Все наши операции разрабатываются в соответствии с нормами международного права и с целью демонстрации того, что США, будь то в воздухе или на море, будут проводить их везде, где это разрешают международные правовые нормы, невзирая на конкретное расположение и чрезмерные территориальные претензии", - указывается в заявлении Седьмого флота ВМС США.

США отвергли версию Минобороны России

Седьмой флот опроверг сообщение министерства обороны России о том, что USS John S. McCain был вытеснен из залива Петра Великого российским кораблем. "USS John S. McCain не был выдворен с территории какой-либо страны. McCain проводил операцию в рамках FONOP в соответствии с нормами международного права и будет продолжать проведение нормальных операций в международных водах. США никогда не склонятся перед запугиванием, их не принудят к признанию незаконных морских притязаний, таких как со стороны Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что USS John S. McCain на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого и был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

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    Автор: Ирина Филатова


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