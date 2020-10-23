Счастливые немецкие коровы радуются весне (фото)

Калль • Немецкий регион Айфель - нагорье на западе Германии в землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланл-Пфальц и родина предков Гюстава Эйфеля, который спроектировал Эйфелеву башню в Париже. Сейчас здесь вовсю зеленеет трава, а это значит, что местным коровам пора выходить на летние пастбища, чему они очень даже рады, как видно на фотографиях информационного агентства dpa. Дед строителя Эйфелевой башни по отцовской линии, как считается, перебрался во Францию в самом начале XVIII века из этого немецкого региона.

Кто пасется на лугу? Фотографии

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