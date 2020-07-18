Сбежавшая весной в лес баварская корова родила теленка (фото)

Нойзат • Примерно полгода назад эта корова убежала в лес около баварского города Наббурга и до сих пор успешно сопротивлялась всем попыткам вернуть ее обратно в родное стадо. Все это время она провела на окраине здешнего военного полигона, а сейчас по осени родила теленка. Отметим, что беременность у коров продолжается около девяти месяцев. Судя по фотографии информационного агентства dpa, чувствуют они себя вполне комфортно. Бычок уже успел заметно подрасти. Больше нам пока добавить нечего.

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