 Путин требует новых грибов от пропагандистов – “Заповедник″ в отпуске, 2 неделя | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 07.08.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Путин требует новых грибов от пропагандистов – “Заповедник" в отпуске, 2 неделя

– Набороздим с три короба! Но… авианосцы долго строить… – Не мы, так двойники наши их увидят… Владимир Путин проводит ревизию в лаборатории по производству "пропагандических" веществ.

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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