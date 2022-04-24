 Российская армия заблудилась. Где брать газ. Новости импортозамещения - “Заповедник″, выпуск 219, 29.05.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 29.05.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Российская армия заблудилась. Где брать газ. Новости импортозамещения - “Заповедник", выпуск 219, 29.05.22

Путин и Шойгу завязли в болоте войны и решают окапываться. Байден и Джонсон торгуются с Эрдоганом. Европейские лидеры решают, как передавать друг другу российский газ. Рассвет экономики России и восставшая пионерия.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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