 Новые оправдания Кремля. В поисках нацизма. Самая крепкая валюта - “Заповедник″, выпуск 217, 15.05.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.05.2022

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Новые оправдания Кремля. В поисках нацизма. Самая крепкая валюта - “Заповедник", выпуск 217, 15.05.22

Кремль получил vip-повестки для Путина и его друзей в суд Гааги. Что будет делать Кремль с расширением НАТО. Где еще можно найти нацизм, если очень хочется. Как потратить самую крепкую валюту в мире.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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