 Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк - “Заповедник″, выпуск 214, 24.04.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.04.2022

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Все сюжеты

Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк - “Заповедник", выпуск 214, 24.04.22

Лавров и Шойгу выбирают пасхальный подарок для президента. Технический дефолт Союзного государства. Макрон на групповой психотерапии. Мишустин проводит экскурсию по зомбопарку и рассказывает о его прожорливых питомцах.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Базар у Кремля. Путин снова НАТО победил. Ремонт в дурдоме. DW в России – "Заповедник", выпуск 204, 13.02.22 13.02.2022

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Лавров ищет на базаре то, что можно выдать за победу. Кремль возмущен культурой отмены.

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