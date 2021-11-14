 Лучшие песни Заповедник Шоу за 2021-й год | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 02.01.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Лучшие песни Заповедник Шоу за 2021-й год

Господа! Давайте поднимем наши бокалы! Представляем дайджест наших лучших песен за прошлый год.

Смотреть видео 16:47

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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