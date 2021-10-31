 Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - ″Заповедник″, выпуск 194, 28.11.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 28.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатирическое шоу "Заповедник"

Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - "Заповедник", выпуск 194, 28.11.21

Источник Кремля и Вашингтона сообщает о времени и месте нападения на Украину. Песня гарантов о мигрантах, газовой трубе и героях, идущих в обход. Протесты против локдауна, Собянин и мигранты, Меркель Поппинс и центрифуги Ирана. Смотрите в 194-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 12:37

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Офшорный юмор. Вечный Лукашенко. Топовые каналы Ютуба – "Заповедник", выпуск 187, 10.10.21 10.10.2021

Жизнь после отставки. Юбилейный саммит. Тюремная политика - "Заповедник", выпуск 188, 17.10.21 17.10.2021

Праздник урожая голосов. Вредоносный интернет. Теория большого хайпа – "Заповедник", выпуск 184, 19.09.21 19.09.2021

Другие сюжеты в рубрике: Сатирическое шоу "Заповедник"

Лукашенко хулиганит. Зачистка "Мемориала". Политический фарс - "Заповедник", выпуск 193, 21.11.21 21.11.2021

Отвлекающий спектакль. Президентский детсад. QR-кодики и другие кошмарики – "Заповедник", выпуск 192, 14.11.21 14.11.2021

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021