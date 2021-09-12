 Самый тяжелый овощ Германии весит более 56 кг (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.09.2021

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По Германии

Самый тяжелый овощ Германии весит более 56 кг (фото)

В Германии прошел чемпионат по взвешиванию гигантов - на звание самого тяжелого овоща страны. DW представляет победителей.

Deutsche Riesengemüse-Wiegemeisterschaft

Клайстов • В федеральной земле Бранденбург, в местечке Клайстов (Klaistow), а точнее - на территории фермерского хозяйства, где выращивают спаржу, уже в девятый раз прошел чемпионат на звание самого тяжелого овоща Германии. Соревнования проводятся в семи категориях: помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, кольраби и цукини. Мы представляем победителей - не всех, но зато самых заметных (на наш субъективный взгляд).

Гигантский кабачок-цукини

Маркус Шлэфке вырастил победителя в категории "цукини". Вес - более 56 кг

Огромная луковица

Овощевод Марвин Раймер победил в категории "лук". Эта "луковка" весит 1,6 кг

Гигантский помидор

Виола Вегенер выиграла в катеории "помидоры". Вес этого томата - 1,3 кг

Гигантская свекла

А вот так взвешивали победительницу в категории "свекла": 12,6 кг!

Гигантская морковь

А это морковка весит 3,3 кг

Рецепт успеха от Маркуса Шлэфке (Marcus Schläfke), вырастившего цукини: хорошо подготовленная почва с компостом или навозом, достаточно пространства в огороде и правильный полив. 56-килограммовый кабачок-цукини был выращен без какой-либо химии, подчеркнул новый рекордсмен.

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  • Овощи: пастернак, корень претрушки, морковь, сельдерей.

    Любимые овощи немцев

    Корень петрушки

    Петрушка бывает корневая и листовая. Мякоть у корня нежная, и, в отличие от листьев, у него более тонкий и нежный запах. Чем меньше корень, тем лучше у него вкус, - говорят немцы о корне петрушки (третий слева на фотографии). Его часто путают с пастернаком (слева). Богатый витамином С и каротином корень петрушки используется в супах и бульонах, а также - в пюре с картофелем или морковью.

  • Кольраби

    Любимые овощи немцев

    Кольраби

    Во главе стола - кольраби. Это типичный немецкий овощ, популярный в качестве хрустящего компонента в супах или нежного овощного гарнира на пару. В его названии спрятано латинское слово "репа". В ряде языков нет собственного слова для обозначения этого клубня, поэтому в обиход вошло название - кольраби.

  • Плод савойской капусты

    Любимые овощи немцев

    Савойская капуста

    Эта кудрявая изумрудно-зеленая капуста один из популярных видом овощей в Германии. Его называют савойской или валлийской капустой. Классический зимний овощ богат витамином С и клетчаткой. Эту капусту используют для приготовления гарнира или супов. Немцы с удовольствием едят чипсы, приготовленные из савойской капусты в духовке.

  • Турнепс

    Любимые овощи немцев

    Турнепс

    Это двулетнее растение семейства капустные подвида репы. Тонкие стебли и длинные листья - разновидность майской и осенней репы. Она является экзотикой даже для Германии. Традиционные рейнские овощи можно найти в мае, а затем осенью, в основном на еженедельных рынках. По вкусу и способу приготовления немного напоминает мангольд.

  • Черемша

    Любимые овощи немцев

    Черемша

    Нежный чесночный запах и вкус: черемша или дикий чеснок растет в лесах Германии с марта по май. Молодые листья используются для приготовления песто, соусов и спредов для хлеба. Чеснок очень вкусен в картофельном пюре и масле с пряностями. Но будьте осторожны при сборе урожая: растение очень похоже на ядовитые майские ландыши и крокусы.

  • Козелец

    Любимые овощи немцев

    Козелец

    Этот типично зимний овощ еще называют "козелец испанский". То, что на первый взгляд может показаться не очень аппетитным, в очищенном виде (очищать обязательно в перчатках) похоже на спаржу или, как немцы еще называют этот овощ, - "спаржа для бедняков". Очищенные белые палочки готовят так же, как и любимый немцами овощ - спаржу.

  • Белая спаржа

    Любимые овощи немцев

    Спаржа

    Белая спаржа известна в Германии как "королева овощей", некоторые даже называют ее "белым золотом". В начале сезона этот полевой овощ весьма дорог, но популярен в Германии. Примечательно то, что белая спаржа мало известна в других европейских странах. Там чаще едят зеленую спаржу.

  • Редис и помидоры

    Любимые овощи немцев

    Редис

    Редис - название этого овоща произошло от латинского слова radix - корень. Чрезвычайно полезный овощ редис всегда едят сырым и часто добавляют в салаты или подают в виде искусно нарезанных тонких спиралей к баварским закускам. Салат из белой редьки популярен и в Швабии.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


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