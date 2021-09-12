Самый тяжелый овощ Германии весит более 56 кг (фото)

Клайстов • В федеральной земле Бранденбург, в местечке Клайстов (Klaistow), а точнее - на территории фермерского хозяйства, где выращивают спаржу, уже в девятый раз прошел чемпионат на звание самого тяжелого овоща Германии. Соревнования проводятся в семи категориях: помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, кольраби и цукини. Мы представляем победителей - не всех, но зато самых заметных (на наш субъективный взгляд).

Маркус Шлэфке вырастил победителя в категории "цукини". Вес - более 56 кг

Овощевод Марвин Раймер победил в категории "лук". Эта "луковка" весит 1,6 кг

Виола Вегенер выиграла в катеории "помидоры". Вес этого томата - 1,3 кг

А вот так взвешивали победительницу в категории "свекла": 12,6 кг!

А это морковка весит 3,3 кг

Рецепт успеха от Маркуса Шлэфке (Marcus Schläfke), вырастившего цукини: хорошо подготовленная почва с компостом или навозом, достаточно пространства в огороде и правильный полив. 56-килограммовый кабачок-цукини был выращен без какой-либо химии, подчеркнул новый рекордсмен.

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