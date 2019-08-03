 Samsung разрабатывает версию Android для бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2019

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Германия

Samsung разрабатывает версию Android для бундесвера

Новая операционная система повышенной безопасности на основе Android будет создана Samsung совместно с немецкой компанией blacknet.

Логотип Samsung

Группа Samsung разрабатывает специальную версию операционной системы Android для смартфонов по поручению министерства обороны ФРГ. Программа для телефонов немецких военнослужащих будет создана в сотрудничестве с немецкой компанией blacknet, сообщил южнокорейский концерн в среду, 9 октября, на специализированной выставке в области информационной безопасности it-sa в Нюрнберге.

Операционная система повышенной безопасности

"Необходимые в военных целях электронные приборы будут оборудованы сложными, но интуитивно используемыми системами управления данными и речевого управления, чтобы обеспечить их эксплуатацию даже в неблагоприятных обстоятельствах в районах боевых операций", - говорится в заявлении.

Контекст

Военнослужащие сил НАТО, дислоцированные в Восточной Европе, жалуются на попытки взлома их мобильных телефонов. Источник угрозы сомнений у них не вызывает. (06.10.2017)

Истребители Eurofighter, реактивные самолеты Tornado, танки Leopard 2, фрегаты и подводные лодки - чем оснащен бундесвер и насколько эта техника готова к использованию? (13.05.2018)

При этом в создании новой операционной системы повышенной безопасности на базе Android для бундесвера будет использоваться система мобильной безопасности Samsung Knox. Она позволяет актуализировать программы для мобильных устройств, в частности, без использования Google. Кроме того, Samsung Knox представляет всеобъемлющую защиту от вредоносных программ.

В бундесвере используют смартфоны без доступа к интернету

В мае немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил о получении солдатами бундесвера новых служебных смартфонов Samsung S8 без доступа в интернет. Выдача офлайн-смартфонов связана с "ужесточенными требованиями безопасности в сфере IT", сообщила изданию представитель Минобороны ФРГ.

Служебные смартфоны отключили от Сети из-за угрозы получения посторонними доступа к внутренней коммуникации через непроверенные приложения и прочие пути передачи данных. За несколько месяцев, по данным Der Spiegel, было выдано около 16 тысяч таких мобильников.

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    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

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    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:37

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