Саммит ЕС затребует доклад о состоянии отношений с Россией

Участники саммита Евросоюза, открывающегося на предстоящей неделе, попросят верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссию подготовить доклад о состоянии нынешних сложных отношений с Россией. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает агентство dpa со ссылкой на проект заключительного коммюнике участников саммита.

Главы государств и правительств стран ЕС намерены резко раскритиковать нынешний курс России. "Евросовет осуждает незаконные и провокационные действия России против ЕС, стран-членов этой организации и других государств", - говорится в проекте документа.

В качестве примеров названы кибератаки и операции российских спецслужб в ЕС. Так Чехия недавно обвинила спецслужбы РФ во взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Евросоюз также осуждает непрекращающееся вмешательство России в украинский конфликт.

Пять принципов

В проекте заключительного коммюнике вновь подчеркивается, что Евросоюз остается приверженным сформулированным еще в 2016 году пяти принципам для выстраивания отношений с РФ. Они предусматривают возможность значительного улучшений отношений с Россией лишь в случае выполнения Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины.

Евросоюз обещает укреплять отношения с восточными партнерами и другими соседями ЕС, усиливать собственную энергетическую безопасность, сотрудничать с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для Евросоюза, расширять межличностные контакты и оказывать поддержку развитию гражданского общества в России.

Доклад о состоянии отношений ЕС и России должен быть подготовлен к июньскому саммиту стран Евросоюза. Что произойдет после этого, пока неясно. Европейские дипломаты недавно заявляли, что считают маловероятным серьезное изменение курса ЕС в отношении России из-за этого доклада.

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