 Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.11.2021

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Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021)

В Евросоюз нелегальные мигранты иногда отправляются вплавь. На границе Турции и Греции судмедэксперт рассказал о том, как он работает и опознает погибших.

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