Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021)

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В Евросоюз нелегальные мигранты иногда отправляются вплавь. На границе Турции и Греции судмедэксперт рассказал о том, как он работает и опознает погибших.
Никаких подробностей задержания в Погранслужбе Польши не сообщили. Кроме россиянина, задержаны граждане Швеции и Литвы.
В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.
Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
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