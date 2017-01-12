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Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021)

В Евросоюз нелегальные мигранты иногда отправляются вплавь. На границе Турции и Греции судмедэксперт рассказал о том, как он работает и опознает погибших.