Сам себе фракция в бундестаге: в одиночку в интересах национальных меньшинств

Для всех членов бундестага парламент - на время легислатурного периода - становится по сути вторым домом: есть фракция однопартийцев, помогающий ей административный аппарат, пресс-секретари. Штефан Зайдлер (Stefan Seidler), 42-летний политик из Фленсбурга, расположенного в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на границе с Данией, всего этого не имеет. Что совершенно не мешает ему пребывать в хорошем расположении духа. "Все здесь приняли меня очень вежливо: администрация бундестага, члены парламентских фракций, коллеги. Я не чувствую себя одиноким. Думаю, есть люди, занимающие куда более высокие должности, которые чувствуют себя гораздо более одинокими, чем я", - рассказал он DW.

Политические права национальных меньшинств в ФРГ

Зайдлер, представляющий в бундестаге партию "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW), олицетворяет собой одну из правовых особенностей Германии. В стране официально признаны четыре национальных меньшинства. Это граждане Германии, которые не считают себя немцами.

Лужицкие сербы на своем традиционном фестивале

Около 50 000 человек, компактно проживающих в северной части земли Шлезвиг-Гольштейн, в районе Шлезвиг, ощущают себя датчанами: говорят на датском языке, у них свои детские сады и школы. Есть также фризы, проживающие частично на территории Нидерландов, частично - в Шлезвиг-Гольштейне и федеральной земле Нижняя Саксония. В федеральных землях Бранденбург и Саксония живут около 60 тыс лужицких сербов или, как их принято называть в Германии - сорбов. Наконец, синти и рома: около 70 000 из них проживают, в основном, в крупных городах Германии.

55 тыс. голосов хватило для получения мандата

После подписания Боннско-Копенгагенской декларации в 1955 году, своего рода договора о дружбе между ФРГ и Данией, призванного перезапустить отношения после горького опыта войны и немецкой оккупации, было установлено правило, что политические представители национальных меньшинств по обе стороны границы освобождаются от пятипроцентного барьера, необходимого партиям для прохождения в парламент.

Предвыборный плакат "Союза избирателей Южного Шлезвига"

SSW регулярно участвует в земельных выборах в Шлезвиг-Гольштейне, и теперь, спустя много лет, снова принял участие и в федеральных выборах. Вскоре после войны, между 1949 и 1953 годами, партия уже имела своего депутата в бундестаге.

На этот раз SSW получил чуть более 35 тыс. голосов. Зайдлера поддержали 55 000 избирателей, что позволило ему получить мандат депутата бундестага, двух сотрудников в Берлине и еще двух - в избирательном офисе во Фленсбурге.

Отстаивать интересы всех меньшинств

"SSW - это партия датского меньшинства и фризов, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить хорошие условия для меньшинств в Шлезвиге, а также в Германии в целом, чтобы у всех были равные возможности", - говорит политик. Другими словами, Зайдлер также считает себя защитником интересов и синти и рома, и сорбов, которые не имеют в бундестаге своих депутатов. Например, во Всемирный день памяти жертв национал-социализма 27 января он возложил цветы к мемориалу синти и рома недалеко от здания Рейхстага.

В прошлые века регион Шлезвиг почти 30 лет входил в состав Дании, но это перевернутая страница истории. Зайдлер и SSW, насчитывающий около 3600 членов, не стремятся, по его словам, бередить прошлое.

Его волнуют культурные традиции, язык, разнообразие меньшинств, их интересы. Он уже наладил контакты с депутатами других парламентских фракций, чтобы объединить усилия в поддержке нижненемецкого диалекта. "У меня хорошие связи со всеми национальными меньшинствами в Германии и за рубежом. Многие люди, не только в ФРГ, рады, что кто-то снова работает в бундестаге, чтобы напомнить им, что такое меньшинства", - говорит Зайдлер.

Как выглядит справедливый кусок пирога

Политик хочет сосредоточиться на работе в комитете бундестага по внутренним делам, где он имеет право законодательной инициативы. И он хочет использовать его не только в интересах немецких датчан, но и всей федеральной земли на севере Германии. Например, в вопросах энергетической политики и ветроэнергетики. "Мы, на севере, платим за электроэнергию самые высокие цены, даже несмотря на то, что мы многое сделали, чтобы снабжать остальную часть страны экологически чистой электроэнергией", - рассказывает Зайдлер.

Север Германии обеспечивает всю страну экологически чистой энергией

Особое значение имеют для него вопросы транспортного сообщения с экономически слабым северным регионом. В Федеральном плане развития транспортных маршрутов до 2030 года для Шлезвиг-Гольштейна были запланированы 22 проекта, говорит Зайдлер. Для сравнения: в Баварии за тот же период их было 325. "Мы хотим получить справедливый кусок пирога и не оставаться в минусе", - говорит политик.

Скандинавская объективность и спокойствие

Идеологически SSW относится к середине партийного спектра, возможно, - немного левее центра. В парламенте земли Шлезвиг-Гольштейн эта партия постоянно представлена на протяжении многих десятилетий. В 2012-2017 годах она даже входила в правительственную коалицию с социал-демократами и "зелеными". Анке Шпорендонк (Anke Spoorendonk) из SSW в то время была земельным министром юстиции, культуры и Европы.

Депутат Зайдлер на трибуне бундестага

Зайдлер уже выступал на пленарном заседании бундестага после избрания в декабре прошлого года нового канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Утром перед выступлением, увидев всех предыдущих ораторов, я немного нервничал. Но потом подумал: то, что могут делать они, я тоже давно умею", - улыбается Зайдлер.

Он имеет право на выступление в любое время, но его регламент довольно ограничен, что не смущает Зайдлера. "Я северный житель, поэтому мне приходится быстрее переходить к делу, но мы и так любим это делать", - рассказал политик. Именно это - скандинавскую объективность и спокойствие - Зайдлер хочет привнести в бундестаг. Даже если ему придется делать это в одиночку в течение четырех лет.

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