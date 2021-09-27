 Сам себе фракция в бундестаге: в одиночку в интересах национальных меньшинств | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.05.2022

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Германия

Сам себе фракция в бундестаге: в одиночку в интересах национальных меньшинств

Штефан Зайдлер из Фленсбурга представляет в бундестаге интересы не только датского и фризского меньшинства в Германии, но и всей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ.

Депутат бундестага Штефан Зайдлер

Депутат бундестага Штефан Зайдлер

Для всех членов бундестага парламент - на время легислатурного периода - становится по сути вторым домом: есть фракция однопартийцев, помогающий ей административный аппарат, пресс-секретари. Штефан Зайдлер (Stefan Seidler), 42-летний политик из Фленсбурга, расположенного в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на границе с Данией, всего этого не имеет. Что совершенно не мешает ему пребывать в хорошем расположении духа. "Все здесь приняли меня очень вежливо: администрация бундестага, члены парламентских фракций, коллеги. Я не чувствую себя одиноким. Думаю, есть люди, занимающие куда более высокие должности, которые чувствуют себя гораздо более одинокими, чем я", -  рассказал он DW.

Политические права национальных меньшинств в ФРГ

Зайдлер, представляющий в бундестаге партию "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW), олицетворяет собой одну из правовых особенностей Германии. В стране официально признаны четыре национальных меньшинства. Это граждане Германии, которые не считают себя немцами.

Лужицкие сербы на традиционном фестивале

Лужицкие сербы на своем традиционном фестивале

Около 50 000 человек, компактно проживающих в северной части земли Шлезвиг-Гольштейн, в районе Шлезвиг, ощущают себя датчанами: говорят на датском языке, у них свои детские сады и школы. Есть также фризы, проживающие частично на территории Нидерландов, частично - в Шлезвиг-Гольштейне и федеральной земле Нижняя Саксония. В федеральных землях Бранденбург и Саксония живут около 60 тыс лужицких сербов или, как их принято называть в Германии - сорбов. Наконец, синти и рома: около 70 000 из них проживают, в основном, в крупных городах Германии.

55 тыс. голосов хватило для получения мандата

После подписания Боннско-Копенгагенской декларации в 1955 году, своего рода договора о дружбе между ФРГ и Данией, призванного перезапустить отношения после горького опыта войны и немецкой оккупации, было установлено правило, что политические представители национальных меньшинств по обе стороны границы освобождаются от пятипроцентного барьера, необходимого партиям для прохождения в парламент.

Предвыборный плакат Союза избирателей Южного Шлезвига

Предвыборный плакат "Союза избирателей Южного Шлезвига"

SSW регулярно участвует в земельных выборах в Шлезвиг-Гольштейне, и теперь, спустя много лет, снова принял участие и в федеральных выборах. Вскоре после войны, между 1949 и 1953 годами, партия уже имела своего депутата в бундестаге.

На этот раз SSW получил чуть более 35 тыс. голосов. Зайдлера поддержали 55 000 избирателей, что позволило ему получить мандат депутата бундестага, двух сотрудников в Берлине и еще двух - в избирательном офисе во Фленсбурге.

Отстаивать интересы всех меньшинств

"SSW - это партия датского меньшинства и фризов, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить хорошие условия для меньшинств в Шлезвиге, а также в Германии в целом, чтобы у всех были равные возможности", - говорит политик. Другими словами, Зайдлер также считает себя защитником интересов и синти и рома, и сорбов, которые не имеют в бундестаге своих депутатов. Например, во Всемирный день памяти жертв национал-социализма 27 января он возложил цветы к мемориалу синти и рома недалеко от здания Рейхстага.

В прошлые века регион Шлезвиг почти 30 лет входил в состав Дании, но это перевернутая страница истории. Зайдлер и SSW, насчитывающий около 3600 членов, не стремятся, по его словам, бередить прошлое.

Его волнуют культурные традиции, язык, разнообразие меньшинств, их интересы. Он уже наладил контакты с депутатами других парламентских фракций, чтобы объединить усилия в  поддержке нижненемецкого диалекта. "У меня хорошие связи со всеми национальными меньшинствами в Германии и за рубежом. Многие люди, не только в ФРГ, рады, что кто-то снова работает в бундестаге, чтобы напомнить им, что такое меньшинства", - говорит Зайдлер.

Как выглядит справедливый кусок пирога

Политик хочет сосредоточиться на работе в комитете бундестага по внутренним делам, где он имеет право законодательной инициативы. И он хочет использовать его не только в интересах немецких датчан, но и всей федеральной земли на севере Германии. Например, в вопросах энергетической политики и ветроэнергетики. "Мы, на севере, платим за электроэнергию самые высокие цены, даже несмотря на то, что мы многое сделали, чтобы снабжать остальную часть страны экологически чистой электроэнергией", - рассказывает Зайдлер.

Ветроэнергетические станции в земле Бранденбург

Север Германии обеспечивает всю страну экологически чистой энергией

Особое значение имеют для него вопросы транспортного сообщения с экономически слабым северным регионом. В Федеральном плане развития транспортных маршрутов до 2030 года для Шлезвиг-Гольштейна были запланированы 22 проекта, говорит Зайдлер. Для сравнения: в Баварии за тот же период их было 325. "Мы хотим получить справедливый кусок пирога и не оставаться в минусе", - говорит политик.

Скандинавская объективность и спокойствие

Идеологически SSW относится к середине партийного спектра, возможно, - немного левее центра. В парламенте земли Шлезвиг-Гольштейн эта партия постоянно представлена на протяжении многих десятилетий. В 2012-2017 годах она даже входила в правительственную коалицию с социал-демократами и "зелеными". Анке Шпорендонк (Anke Spoorendonk) из SSW в то время была земельным министром юстиции, культуры и Европы.

Депутат Штефан Зайдлер на трибуне бундестага

Депутат Зайдлер на трибуне бундестага

Зайдлер уже выступал на пленарном заседании бундестага после избрания в декабре прошлого года нового канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Утром перед выступлением, увидев всех предыдущих ораторов, я немного нервничал. Но потом подумал: то, что могут делать они, я тоже давно умею", - улыбается Зайдлер.

Он имеет право на выступление в любое время, но его регламент довольно ограничен, что не смущает Зайдлера. "Я северный житель, поэтому мне приходится быстрее переходить к делу, но мы и так любим это делать", - рассказал политик. Именно это - скандинавскую объективность и спокойствие - Зайдлер хочет привнести в бундестаг. Даже если ему придется делать это в одиночку в течение четырех лет.

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    Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург


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