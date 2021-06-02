S7, авиакомпания

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8 (14.03.2019)

Boeing 737 MAX 8 разбился несколько дней назад в Эфиопии. Это была вторая авиакатастрофа с лайнером этого типа за последние полгода. Теперь запрет на полеты этой модели ввели США и Россия.