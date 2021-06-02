S7, авиакомпания

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Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
Российские и немецкие авиакомпании значительно увеличивают число рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и городами ФРГ, а также осваивают новые маршруты в российские регионы.
Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
Министерство транспорта РФ пока не решило, как компенсировать эти убытки. Только компания S7 оценила потери в 600 млн рублей, сообщает "Коммерсант".
В отчете описаны обстоятельства крушения в Германии частного самолета, на котором летела совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
DW собрала последние сведения о разбившемся под Франкфуртом самолете Epic E1000, на борту которого находилась совладелица S7 Group Наталия Филева.
В результате крушения частного легкомоторного самолета под Дармштадтом погибли Наталья Филева и еще два человека.
Boeing 737 MAX 8 разбился несколько дней назад в Эфиопии. Это была вторая авиакатастрофа с лайнером этого типа за последние полгода. Теперь запрет на полеты этой модели ввели США и Россия.
Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России после крушения лайнера этой модели в Эфиопии.
По миру прокатилась волна отказов от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения лайнеров этой модели в Эфиопии и Индонезии.
В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае.
Подполковник Евгения Шишкина вела дело о многомиллионных махинациях в связи с фиктивными возвратами билетов РЖД и S7.
Проект постановления Минтранса о переносе в РФ серверов для продажи билетов и регистрации на рейс угрожает работе российских авиакомпаний, пишут "Ведомости".
На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, были представлены наиболее перспективные смартфоны, которые станут главными конкурентами iPhone 6S.
В Росавиации не видят причин для запрета эксплуатации самолета Boeing 737. В ведомстве отметили, что МАК отозвал письмо о приостановке сертификата этого авиалайнера.
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