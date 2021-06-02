Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

S7, авиакомпания

Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Германия вновь открыла воздушное пространство для компаний из России 02.06.2021

Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
Aircrafts of German airline Lufthansa stand at the airport in Frankfurt am Main, western Germany, on June 25, 2020. - Lufthansa's top shareholder on Wednesday, June 24, 2020 said he would back a nine billion euro government rescue package, removing the threat of a last-minute veto that could have plunged the German airline into bankruptcy. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) (Photo by DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)

Авиасообщение Россия - Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings 06.05.2021

Российские и немецкие авиакомпании значительно увеличивают число рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и городами ФРГ, а также осваивают новые маршруты в российские регионы.
ARCHIV - Ein Airbus A-321 der russischen Aeroflot landet auf dem Scheretmetjewo-Flughafen bei Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft hat nach Meldungen mehrerer Agenturen gravierende Sicherheitsmängel bei der Fluggesellschaft Aeroflot und dem Moskauer Großflughafen Scheremetjewo festgestellt. Beanstandet wurde unter anderem die Sicherheitsüberprüfung von Passagieren und Gepäck, wie die Justiz am Dienstag (14.10.2008) mitteilte. Es werde nicht die gesamte Luftfracht ausreichend kontrolliert, zitierten die Agenturen Interfax und Itar-Tass aus dem Bericht. Bei Aeroflot seien unter anderem Crews zu lange im Einsatz. Foto: Marina Lystseva ITAR-TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++

Авиакомпании РФ потеряли более 3 млрд рублей из-за запрета летать в Грузию 20.11.2019

Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
2619043 05/05/2015 Presentation of Pobeda Airlines' and Vnukovo airport's Boeing 737-800 NG with a logo on its body commemorating the 70th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. Maksim Blinov/RIA Novosti picture-alliance/dpa/M.Blinov/RIA Novosti

Авиакомпании России потеряли более 1 млрд рублей из-за запрета на полеты в Грузию 04.10.2019

Министерство транспорта РФ пока не решило, как компенсировать эти убытки. Только компания S7 оценила потери в 600 млн рублей, сообщает "Коммерсант".

Police and forensic experts work next to the remains of a small plane that crashed near Erzhausen, Germany April 1, 2019. Natalia Fileva, chairwoman and co-owner of Russia's second largest airline S7, died when a private jet she was in crashed near Frankfurt on Sunday, the company said. REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Потерял управление": в ФРГ опубликован отчет о крушении самолета Филевой 28.05.2019

В отчете описаны обстоятельства крушения в Германии частного самолета, на котором летела совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Police and forensic experts work next to the remains of a small plane that crashed near Erzhausen, Germany April 1, 2019. Natalia Fileva, chairwoman and co-owner of Russia's second largest airline S7, died when a private jet she was in crashed near Frankfurt on Sunday, the company said. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Расследование гибели совладелицы S7 Филевой не будет быстрым 01.04.2019

DW собрала последние сведения о разбившемся под Франкфуртом самолете Epic E1000, на борту которого находилась совладелица S7 Group Наталия Филева.
Notarzteinsatzfahrzeug des ASB Köln e.V. bei einem Schienenunfall an der Haltestelle Weißhausstraße. Köln, 09.06.2018 | Verwendung weltweit

В авиакатастрофе под Франкфуртом погибла совладелица российской авиакомпании S7 31.03.2019

В результате крушения частного легкомоторного самолета под Дармштадтом погибли Наталья Филева и еще два человека.

Новые сведения о причинах катастрофы Boeing 737 MAX 8 (14.03.2019) 14.03.2019

Boeing 737 MAX 8 разбился несколько дней назад в Эфиопии. Это была вторая авиакатастрофа с лайнером этого типа за последние полгода. Теперь запрет на полеты этой модели ввели США и Россия.
SEATTLE, WA - JANUARY 29: A Boeing 737 MAX 8 airliners taxis after landing at Boeing Field to complete its first flight on January 29, 2016 in Seattle, Washington. The 737 MAX is the newest generation of Boeing's most popular airliner featuring more fuel efficient engines and redesigned wings. (Photo by Stephen Brashear/Getty Images)

Полеты Boeing 737 MAX над Россией запрещены 14.03.2019

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России после крушения лайнера этой модели в Эфиопии.

Можно ли летать на лайнере Boeing 737 MAX 8? (12.03.2019) 12.03.2019

По миру прокатилась волна отказов от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения лайнеров этой модели в Эфиопии и Индонезии.
Boeings first 737 MAX named the Spirit of Renton is parked on the tarmac at the Boeing factory in Renton, Washington on December 8, 2015. The latest version of Boeing's best-selling 737, introduced in the mid-1960s, is due to make its first flight early next year and reach customers in 2017. It will burn an estimated 14 percent less fuel per seat than current 737s and fly farther, allowing airlines to open new routes. AFP PHOTO/JASON REDMOND / AFP / JASON REDMOND (Photo credit should read JASON REDMOND/AFP/Getty Images)

Можно ли теперь летать на Boeing 737 MAX 8? 11.03.2019

В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае.

Handschellen © picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke

Задержан возможный исполнитель громкого убийства следователя под Москвой 07.03.2019

Подполковник Евгения Шишкина вела дело о многомиллионных махинациях в связи с фиктивными возвратами билетов РЖД и S7.
FILE PHOTO: An Aeroflot Boeing 777-300ER aircraft lands on a runway at Sheremetyevo International Airport outside Moscow, Russia, July 7, 2015. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Действия Минтранса могут лишить работы российских авиаперевозчиков 22.10.2018

Проект постановления Минтранса о переносе в РФ серверов для продажи билетов и регистрации на рейс угрожает работе российских авиакомпаний, пишут "Ведомости".
21.02.20156++++++ A woman displays new Samsung S7 (R) and S7 edge smartphones after their unveiling ceremony at the Mobile World Congress in Barcelona, Spain, February 21, 2016. REUTERS/Albert Gea © Reuters/A. Gea

Samsung S7 против LG G5 - битва смартфонов в Барселоне (видео) 25.02.2016

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, были представлены наиболее перспективные смартфоны, которые станут главными конкурентами iPhone 6S.

Samsung S7 против LG G5 - битва смартфонов в Барселоне (25.02.2016) 25.02.2016

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, были представлены наиболее перспективные смартфоны, которые станут главными конкурентами iPhone 6S.
An American Airlines Boeing 737 airplane takes off from a runway at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, September 23, 2013. American Airlines and US Airways have extended the deadline for completing their merger until January 18, 2014, as an antitrust suit brought by the US Justice Department is set to go to trial on November 25. AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

МАК отозвал письмо о приостановке сертификата типа Boeing 737 06.11.2015

В Росавиации не видят причин для запрета эксплуатации самолета Boeing 737. В ведомстве отметили, что МАК отозвал письмо о приостановке сертификата этого авиалайнера.
Показать еще