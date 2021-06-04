Новая велотрасса вокруг Берлина - 330 км чистого воздуха

У жителей немецкой столицы и гостей региона появилась новая возможность осматривать достопримечательности пригорода без нанесения ущерба окружающей среде. Новая велотрасса под названием "Rund um Berlin" ("Вокруг Берлина") 330 километров длиной проложена в федеральной земле Бранденбург.

Проезжая по ней, любители активного отдыха могут познакомиться с уникальными культурными и природными ландшафтами. На своем пути велотуристы увидят усаженные фруктовыми деревьями аллеи, цветочные луга, тихие уютные деревушки, густые леса. Значительная часть маршрута проходит вдоль реки Хафель. Новая велотрасса понравится и тем, кто интересуется историей и архитектурой. С нее открываются виды на старинные прусские замки, ветряные мельницы, раннеготические церкви.

По самым красивым местам Бранденбурга

Велотрасса разделена на 11 этапов. Протяженность отдельных участков составляет от 13 до 56 километров. Они подходят как для однодневных поездок, так и для многодневных велотуров, как для заядлых спортсменов, так и для родителей с детьми. Каждый этап велотрассы оптимально связан с системой общественного транспорта Берлина и Бранденбурга: вдоль маршрута расположены 29 пригородных и региональных железнодорожных станций. Так что в любой момент можно пересесть на поезд. То есть вредный для природы автомобиль можно точно оставить дома!

Канторхаус - самый старый сохранившийся фахверковый дом в Бернау

Вот пример лишь одного из участков велотрассы. Он начинается в расположенном в окрестностях Берлина городе Бернау, основанном 700 лет назад. Перед стартом можно погулять по его улочкам и полюбоваться фахверковыми домами, а затем отправиться на велосипеде дальше в путь. Пролегает он через деревню Бёрнике, где расположены самый маленький театр Бранденбурга, а также старинная церковь каменной кладки, построенная в XIII веке. Вокруг - поля и луга, описанные Теодором Фонтане (Theodor Fontane) в его книге "Странствия по марке Бранденбург".

Старинная церковь в деревне Бёрнике

Путешественник проедет еще через несколько деревушек и городков, а затем может устроить привал и искупаться в озере Круммензе, на берегу которого расположен исторический город Альтландсберг, в свое время входивший в состав Пруссии. Заканчивается этот этап велотрассы в Штраусберге - городе с 775-летней историей, где можно совершить прогулку по старому центру, посетить краеведческий музей и прокатиться на единственном в Европе пароме, работающем на электротяге. После этого можно на поезде вернуться обратно, а если есть время и желание - отправиться дальше, ведь впереди - немало интересного.

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