С ветерком на хаски - у горы из "Фауста" (фото)

Хассельфельде • В лесном регионе Гарц находится одна из самых известных немецких гор - Броккен. Весной на Вальпургиеву ночь на ее вершину слетаются ведьмы. Но туристов привлекает в Гарц не только эта легенда и описание в "Фаусте" - здесь немало других достопримечательностей для любого времени года. Среди них расположенный неподалеку от Броккена тематический парк Pullman City Harz. Построенный на его территории город в стиле вестерн, по данным организаторов, входит с число самых больших таких аттракционов в Германии.

К ярким событиям местной развлекательной программы относятся ежегодные гонки на собачьих упряжках, которые здесь устраивают с 2001 года. В прошлом году из-за пандемии их пришлось отменить, но на сей раз гонки состоялись с участием 62 спортcменов.

Сибирским хаски, аляскинским маламутам, самоедам и другим четвероногим вместо саней пришлось тянуть велосипеды и карты. Выпавшего накануне в Гарце снега оказалось мало, кроме того почва не была достаточно промерзшей. Понаблюдать за этим захватывающим событием собралось немало любителей ездового спорта и отдыхающих в регионе. Для всех зрителей и участников, за исключением четвероногих атлетов, действовало правило 2G плюс обязательный тест на коронавирус.

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