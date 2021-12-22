 С чем США ″химичат″ в Украине, или При чем тут вакцинация | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.12.2021

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Россия

С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в подготовке провокации на востоке Украины с использованием "неустановленных химических компонентов". Что это за вещества, догадался карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина о заявлениях министра обороны РФ. Сергей Шойгу говорит: Американцы подвозят к нашим границам химические компоненты своих вакцин.

Карикатура Сергея Елкина о заявлениях министра обороны РФ. Сергей Шойгу говорит: "Американцы подвозят к нашим границам химические компоненты своих вакцин".

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