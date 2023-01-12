Шведскую антивоенную организацию объявили в РФ нежелательной

Неправительственная организация "Русский антивоенный комитет в Швеции" внесена в перечень нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.

Министерство юстиции России включило шведскую неправительственную организацию Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции") в перечень нежелательных. Соответствующая запись появилась насайте ведомства в среду, 11 января.

Некоммерческая организация включена в реестр на основании решения Генеральной прокуратуры, сообщили в Минюсте.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность "Русского антивоенного комитета в Швеции" в декабре 2022 года. В сообщении ведомства утверждалось, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" РФ. В организации назвали это решение нелегитимным. "Эти меры применяются исключительно для запугивания наших активистов и сторонников. Мы не осуществляем никакой деятельности на территории России, не зависим от шведских или каких-либо еще властей и полностью соблюдаем шведское законодательство", - говорилось в пресс-релизе организации от 22 декабря.

В черном списке Минюста России - более 70 организаций

"Русский антивоенный комитет в Швеции" был создан в мае 2022 года. Своими целями организация заявила проведение акций протеста против войны России в Украине, подготовку доклада для шведского парламента о политической оппозиции в России, а также деятельность по упрощению въезда россиян в Швецию.

В настоящее время 72 международные и иностранные организации признаны Минюстом РФ нежелательными.

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