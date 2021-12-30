Какие блюда называются в Германии русскими?

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Некоторые популярные блюда немецкой кухни - такие, как закуска из яиц, блинчики, салат и даже шоколад, - называются в Германии русскими. Почему?
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