 Что у немцев на праздничном столе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.12.2020

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Культура и стиль жизни

Что у немцев на праздничном столе

Рождество, Новый год, День трех святых королей, - немецкое меню в зимние праздники отличается богатыми традициями. Вот некоторые из них.

  • Пирог волхвов

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пирог волхвов

    В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.

  • Рождественский гусь

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Гусь фаршированный

    Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.

  • Кнедли

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Кнедли или клецки

    Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.

  • Печеные яблоки

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Печеные яблоки

    Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.

  • Фазан, утка, индюшка

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фазан, утка, индейка

    Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.

  • Разносолы

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Девять разносолов

    "Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).

  • Карп

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Карп

    Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.

  • Салат и колбаски

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Салат и колбаски

    Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…

  • Айнтопф

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Айнтопф

    Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).

  • Фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фондю

    Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.

  • Раклет

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Раклет

    Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.

  • Шоколадное фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Шоколадное фондю

    Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.

  • Пунш

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пламенный пунш

    Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".

  • После полуночи

    Немецкая кухня в зимние праздники

    После полуночи

    В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.

    Автор: Инга Ваннер


  • Пирог волхвов

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пирог волхвов

    В Европе начиная с XVI века в День трех святых королей (также праздник Богоявления) 6 января пекут "пирог волхвов" (Dreikönigskuchen). Рецептов приготовления праздничного пирога существует множество. В Германии его выпекают из сдобного теста с изюмом и сюрпризом - монеткой, бобом или фигуркой, которые символизируют дары. "Раскусивший" сюрприз счастливчик становится одним из королей праздника.

  • Рождественский гусь

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Гусь фаршированный

    Ну а открывает зимнее праздничное меню немцев фаршированный гусь. Его подают в день Святого Мартина 11 ноября. За ним следует предрождественский пост. И только в первый день Рождества (а вовсе не в Сочельник), то есть 25 декабря, снова на столе появляется долгожданный гусь, начиненный по вкусу. Обычно - яблоками или каштанами.

  • Кнедли

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Кнедли или клецки

    Их обязательно подают к запеченной в праздник Рождества птице. И чаще всего это кнедли (Knödeln) из картофеля. Традиционно кнедли подавали зимой еще в дохристианскую эпоху, где это блюдо посвящали мифической Перхте (своего рода Бабе-яге древних германцев), навещавшей примерных и менее примерных жителей страны в святочные недели. Сегодня это излюбленный гарнир.

  • Печеные яблоки

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Печеные яблоки

    Без аромата печеных яблок Рождество просто не наступит! Их также подают на праздничный стол к жаркому в качестве гарнира. Яблоки можно запечь просто так или начинить марципаном, миндалем и полить медом.

  • Фазан, утка, индюшка

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фазан, утка, индейка

    Впрочем, вовсе не обязательно готовить целого гуся. В списке фаворитов праздничного застолья он, согласно опросам, занимает лишь второе место. Нередко вместо гуся запекают утку, фазана или молодую индюшку. И подают традиционно - с "тройным" гарниром: с кнедлями, печеными яблоками и краснокочанной капустой, тушеной с вином, корицей и анисом.

  • Разносолы

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Девять разносолов

    "Neunerlei" значит "девятеро". В центральной Германии и на северо-востоке страны на Рождество принято подавать сразу девять блюд. К жаркому из гуся или кролика (счастье и благополучие) необходимо съесть колбаску (сердечность и сила), горох (деньги), сельдерей (плодовитость), капусту (сладкая жизнь), свеклу и грибы (радость), орехи (удача), компот (оптимизм), молоко с сухарями (от простуды).

  • Карп

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Карп

    Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню - карп. Постный вариант многолик. В Баварии, например, карпа панируют в сухарях и обжаривают в масле, в северной части страны его готовят целиком - так он приобретает характерный голубой цвет. Говорят, носить чешуйку именно этого карпа в кармане приносит успех. А косточки, зарытые под яблоней, - залог богатого урожая.

  • Салат и колбаски

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Салат и колбаски

    Далеко не всем хочется в праздничный вечер готовить сложное меню. Абсолютным кулинарным фаворитом немцев в Рождество считается картофельный салат, который дят в паре с сосисками или жареными колбасками. Такое простое яство готовится быстро и символизирует скромность и бедность Марии и Иосифа. Альтернативный вариант – селедка нежного посола…

  • Айнтопф

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Айнтопф

    Знаменитый немецкий айнтопф (Eintopf, то есть сваренный "в одном котле") некогда являлся самой обыкновенной крестьянской похлебкой, совмещающей несколько блюд в одном. Сегодня наваристый густой суп (мясной, рыбный или овощной) украшает праздничное застолье. Особенно популярен суп-гуляш (на снимке).

  • Фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Фондю

    Как подтверждают социологические опросы, национальное блюдо швейцарцев невероятно популярно в Германии именно в зимние праздники. Кусочки хлеба, картофеля и других продуктов обмакивают в растопленный сыр или бульон. Скорость приготовления определяется индивидуально. Уютное застолье позволяет вести неспешную беседу.

  • Раклет

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Раклет

    Своего рода мини-гриль также кулинарный фаворит в зимние праздники. Можно ограничиться просто расплавленным сыром, а можно проявить недюжинную фантазию. Главное - в своем выборе каждый гость абсолютно свободен.

  • Шоколадное фондю

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Шоколадное фондю

    Это праздничное блюдо - вариант для сладкоежек. Вместо классических компонентов - хлеба, овощей, рыбы или мяса - в ход идут фрукты и ягоды.

  • Пунш

    Немецкая кухня в зимние праздники

    Пламенный пунш

    Традиционный горячий напиток готовят из красного вина с добавлением пряностей и лимона. Поперек металлического сосуда (кастрюли) укладывают специальную решетку, которую раньше заменяли каминные шипцы. На нее помещается сахарная голова, которую поливают ромом и поджигают. Сладкий пунш называется Feuerzangenbowle - "напиток огненных щипцов".

  • После полуночи

    Немецкая кухня в зимние праздники

    После полуночи

    В новогоднюю ночь, после традиционного в Германии фейерверка, часто подают согревающий душу суп (Mitternachtssuppe). Новогодний или "полуночный" суп обычно готовят заранее (в оригинале - из фасоли и дичи) и разогревают перед подачей. Современный, "облегченный" вариант - грибной или картофельный суп-пюре.

    Автор: Инга Ваннер


   

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