Что у немцев на праздничном столе

Рождество, Новый год, День трех святых королей, - немецкое меню в зимние праздники отличается богатыми традициями. Вот некоторые из них.
Может быть, кто-то может и хочет устоять от соблазна открыть подарки до Рождества, но сурикаты и другие обитатели Ганноверского зоопарка решили не ждать.
Клоуны в автомойке и львиные экскременты навынос. Что спасает немецкие цирки во время пандемии?
Супы в Германии едят далеко не каждый день и не в каждой семье. Но рецептов супов в немецкой кухне много. На выбор - наиболее популярные из них. (19.11.2019)
Печенье всех видов, кексы, пряники и витающий в воздухе неповторимый аромат ванили, корицы, муската, - чего только не пекут в Германии, готовясь к зимним праздникам! (16.12.2016)
Немцы - большие сладкоежки и уже давно, утверждают исследователи. А десерт в Германии нередко едят не просто ложками, а целыми чашками. Кто же попал в список сладких фаворитов? (07.01.2013)
Баумкухен - так называют во всем мире традиционный немецкий пирог, испеченный... на вертеле. Что еще необычного в этом рождественском и новогоднем лакомстве? (25.12.2014)
В витринах немецких булочных - пряники в виде олененка Руди и красочного Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики. (19.12.2014)