Кулинарная экология: рецепты швабской кухни (фотогалерея)

Маульташен, шпецле, шпрингерле и другие блюда швабской кухни из ингредиентов, которые оставляют минимальный "углеродный след".
Овощи должны быть в ежедневном рационе. Они богаты витамином С и клетчаткой. В Германии есть свои фавориты. У немцев есть даже "королева овощей".
Почему "самый вкусный" пирог, суп и даже каша у бабушки получаются всегда вкуснее? Раскрыть секреты кулинарии старшего поколения решили звездные повара Германии.
Немецкий биолог и опытный собиратель диких трав и сорняков Мануэль Ларбиг делится опытом и дает советы тем, кто хочет использовать эти растения в пищу.
Какой рыбой славится немецкая кухня и почему именно у скромной селедки в Германии особый статус?
Реклама суперполезной еды обещает нам стать умными, здоровыми и красивыми. Так ли это на самом деле? Мнение немецких экспертов.
Известно, что многие полезные продукты чаще всего привозят издалека. Однако региональные продукты могут составить достойную конкуренцию экзотике.
Брецель - наверное, это слово известно не очень многим. А между тем именно этот традиционный немецкий крендель издавна является логотипом булочников.
Какой рыбе отдают предпочтение немцы? В фотогалерее DW несколько популярных рыбных рецептов из Германии.
После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.
Молодое поколение поваров отправилось по следам почти забытых рецептов немецкой кухни…
В каких регионах Германии отдают предпочтение фруктам и овощам, а где - знаменитой колбасе? И в какой части страны живут самые большие сладкоежки?