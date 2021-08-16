 Кулинарная экология: рецепты швабской кухни (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.08.2021

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Культура и стиль жизни

Кулинарная экология: рецепты швабской кухни (фотогалерея)

Маульташен, шпецле, шпрингерле и другие блюда швабской кухни из ингредиентов, которые оставляют минимальный "углеродный след".

  • Рецепты региональной кухни - деннете или пицца по-швабски

    Самая экологичная кухня Германии

    Деннете или пицца "по-швабски"

    Устойчивая гастрономия - это кулинарные шедевры с простыми ингредиентами - яйцом, огурцами, луком, помидорами, кабачками или полузабытой полбой (эммер), выращенными на соседнем поле. Углеродный след такой швабской пиццы, поэтому, минимален.

  • Рецепты региональной кухни: люггелескес с салатом

    Самая экологичная кухня Германии

    Люггелескес со свежим салатом

    Нежной консистенции Luggeleskäs (дословно: "цыплячий сыр") готовят из домашнего (!) творога со сметаной (или йогуртом), шнитт-луком, зеленью и толченным чесноком. Подают с картофелем или зеленым салатом, например, из рапунцеля и клубники.

  • Рецепты региональной швабской кухни - свадебный суп с ливерными и манными клецками

    Самая экологичная кухня Германии

    Свадебный суп

    Суп свадебный, но скрасить он может и будничную трапезу. В наваристый бульон запускают ливерные клецки (из печени, молотых сухарей, яйца, растительного масла, зелени), затем - манные (Grießnockerln), из манки, яйца и сливочного масла.

  • Рецепты региональной швабской кухни - салат из чечевицы с петрушкой

    Самая экологичная кухня Германии

    Салат из чечевицы с петрушкой

    По словам Симона Тресса, без местной чечевицы (из региона Швабский Альб), швабской кухни просто не было бы. Рецепт салата прост: отваренную чечевицу смешивают с поджаренным луком и морковью, петрушкой, чесноком, заправляют яблочным уксусом и подсолнечным маслом.

  • Рецепты региональной швабской кухни - традиционный салат с колбасой

    Самая экологичная кухня Германии

    Традиционный салат с колбасой

    Этот салат автор книги "Настоящая швабская кухня" ("Echt schwäbisch!") Симон Тресс готовит по старинному рецепту бабушки Лизель (Liesel). Соломкой нарезанные колбасу, лук и соленый огурец заправить соусом из винного уксуса, горчицы, меда, соли, перца, минеральной воды (или майонеза - по вкусу).

  • Рецепты региональной швабской кухни - котлетки из полбы и кабачков с творогом

    Самая экологичная кухня Германии

    Котлетки из полбы и кабачков с творогом и зеленью

    "Братлинге" (Bratlinge) - так в Германии называют поджаренные на сковороде овощно-крупяные котлетки. Гречку или полбу сварить в овощном бульоне, смешать с обжаренным луком, тертыми кабачками, петрушкой, майораном, яйцом, обвалять в сухарях и обжарить.

  • Рецепты региональной швабской кухни - воскресное жаркое

    Самая экологичная кухня Германии

    "Воскресное" жаркое

    Жаркое из говядины (или свинины) раньше в Германии подавали только по воскресеньям, сегодня в своем "Меню СО2" Симон Тресс подает его в качестве гарнира. Проверенный рецепт - мясо сначала замариновать в вине, а затем запечь, предварительно снабдив "корочкой" из замороженного с пряными травами масла.

  • Рецепты региональной кухни - савойская капуста в орехово-сметанном соусе

    Самая экологичная кухня Германии

    Савойская капуста в соусе

    Орехи (фундук или грецкие) заранее замочить в стакане воды, листья капусты (подойдет не только савойская) бланшировать, нарезать. Горячее топленое масло в сковороде смешать с ложкой муки, сметаной и молоком, запустить капусту, орехи, свежий тимьян - через 5-10 минут готово!

  • Рецепты региональной кухни - хлебные клецки

    Самая экологичная кухня Германии

    Хлебные клецки

    Serviettenknödel ("клецки в салфетке") действительно отваривают в кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

  • Рецепты региональной кухни – швабские маульташен

    Самая экологичная кухня Германии

    Швабские маульташен

    Легендарные швабские пельмени (Maultaschen) обладатель "зеленых звезд" Мишлена готовит с самыми разными начинками: с форелью из ближайшего пруда, с грибами, шпинатом… Их отваривают, обжаривают и подают с соусом из шампиньонов со сливками, вином и кольцами подрумяненного лука.

  • Рецепты региональной кухни - шпецле со шпинатом

    Самая экологичная кухня Германии

    Шпецле со шпинатом

    Вариант швабской лапши, именуемой Spätzle - продукт исторической ценности. Полужидкое тесто (мука, яйца, растительное масло, тушеный шпинат) отправляют в кипящую воду, соскребая его ножом (тонкими полосками) прямо со специальной доски.

  • Рецепты региональной кухни - пикантное пюре из баклажанов

    Самая экологичная кухня Германии

    Пикантное пюре из баклажанов

    Его не мешает готовить "про запас"- из запеченных (с чесноком) баклажанов, мелкорубленного свежего огурца, подсолнечного масла, острого перца и лимонной цедры. Вкусно с ржаным хлебом.

  • Рецепты региональной швабской кухни - теллерзульц с морковью

    Самая экологичная кухня Германии

    Теллерзульц с морковью

    Еще одно блюдо для "скатерти-самобранки" - "холодец в тарелке" (Tellersulz) или в чашке. Заливное можно сварить по классическому рецепту из субпродуктов, грибов, овощей или… приготовить из остатков рагу, гуляша или жаркого с морковью, добавив в него немного желатина и зелени.

  • Рецепты региональной кухни - вишневый суп и Кайзершмаррн

    Самая экологичная кухня Германии

    Кайзершмаррн с вишневым супом

    Такие сладкие супы, как вишневый или из бузины, подают не только на десерт, уверяет швабский шеф-повар Симон Тресс. Суп-кисель (с крахмалом) сервируют со взбитыми сливками и (или) с популярным здесь, разрезанным на кубики, "императорским омлетом" под названием Kaiserschmarrn.

  • Рецепты региональной швабской кухни – соус из фасоли

    Самая экологичная кухня Германии

    Соус-пюре из фасоли

    Швабский вариант популярного сегодня хумуса - пюре из отваренной или запеченной с чесноком фасоли, моркови, сельдерея и нарезанной соломкой свежей редиски. Заправить яблочным уксусом, льняным и тыквенным маслом. Посыпать мелкорубленными шнитт-луком и тимьяном.

  • Рецепты региональной швабской кухни - апфелькухен с затонувшими яблоками

    Самая экологичная кухня Германии

    Апфелькухен с "затонувшими" яблоками

    Самый швабский и "всегда удачный" пирог, по словам Симона Тресса, именно этот яблочный пирог (Apfelkuchen) из пышно взбитого, сдобного теста (масло, сахар, щепотка соли, яйца, мука, разрыхлитель), в котором "тонут" четвертинки яблок. Ммммм!

  • Рецепты региональной швабской кухни - рельефное печенье шпрингерле

    Самая экологичная кухня Германии

    Рельефное швабское печенье шпрингерле

    Выпечка праздничного рельефного печенья шпрингерле (Springerle) - еще одна кулинарная швабская традиция. Из охлажденного теста (яйца, мука, сахар, карбонат аммония) с помощью печатных досок выдавливается печенье. Выпекают его на следующий день на противне, посыпанном анисом.

    Автор: Инга Ваннер


  • Рецепты региональной кухни - деннете или пицца по-швабски

    Самая экологичная кухня Германии

    Деннете или пицца "по-швабски"

    Устойчивая гастрономия - это кулинарные шедевры с простыми ингредиентами - яйцом, огурцами, луком, помидорами, кабачками или полузабытой полбой (эммер), выращенными на соседнем поле. Углеродный след такой швабской пиццы, поэтому, минимален.

  • Рецепты региональной кухни: люггелескес с салатом

    Самая экологичная кухня Германии

    Люггелескес со свежим салатом

    Нежной консистенции Luggeleskäs (дословно: "цыплячий сыр") готовят из домашнего (!) творога со сметаной (или йогуртом), шнитт-луком, зеленью и толченным чесноком. Подают с картофелем или зеленым салатом, например, из рапунцеля и клубники.

  • Рецепты региональной швабской кухни - свадебный суп с ливерными и манными клецками

    Самая экологичная кухня Германии

    Свадебный суп

    Суп свадебный, но скрасить он может и будничную трапезу. В наваристый бульон запускают ливерные клецки (из печени, молотых сухарей, яйца, растительного масла, зелени), затем - манные (Grießnockerln), из манки, яйца и сливочного масла.

  • Рецепты региональной швабской кухни - салат из чечевицы с петрушкой

    Самая экологичная кухня Германии

    Салат из чечевицы с петрушкой

    По словам Симона Тресса, без местной чечевицы (из региона Швабский Альб), швабской кухни просто не было бы. Рецепт салата прост: отваренную чечевицу смешивают с поджаренным луком и морковью, петрушкой, чесноком, заправляют яблочным уксусом и подсолнечным маслом.

  • Рецепты региональной швабской кухни - традиционный салат с колбасой

    Самая экологичная кухня Германии

    Традиционный салат с колбасой

    Этот салат автор книги "Настоящая швабская кухня" ("Echt schwäbisch!") Симон Тресс готовит по старинному рецепту бабушки Лизель (Liesel). Соломкой нарезанные колбасу, лук и соленый огурец заправить соусом из винного уксуса, горчицы, меда, соли, перца, минеральной воды (или майонеза - по вкусу).

  • Рецепты региональной швабской кухни - котлетки из полбы и кабачков с творогом

    Самая экологичная кухня Германии

    Котлетки из полбы и кабачков с творогом и зеленью

    "Братлинге" (Bratlinge) - так в Германии называют поджаренные на сковороде овощно-крупяные котлетки. Гречку или полбу сварить в овощном бульоне, смешать с обжаренным луком, тертыми кабачками, петрушкой, майораном, яйцом, обвалять в сухарях и обжарить.

  • Рецепты региональной швабской кухни - воскресное жаркое

    Самая экологичная кухня Германии

    "Воскресное" жаркое

    Жаркое из говядины (или свинины) раньше в Германии подавали только по воскресеньям, сегодня в своем "Меню СО2" Симон Тресс подает его в качестве гарнира. Проверенный рецепт - мясо сначала замариновать в вине, а затем запечь, предварительно снабдив "корочкой" из замороженного с пряными травами масла.

  • Рецепты региональной кухни - савойская капуста в орехово-сметанном соусе

    Самая экологичная кухня Германии

    Савойская капуста в соусе

    Орехи (фундук или грецкие) заранее замочить в стакане воды, листья капусты (подойдет не только савойская) бланшировать, нарезать. Горячее топленое масло в сковороде смешать с ложкой муки, сметаной и молоком, запустить капусту, орехи, свежий тимьян - через 5-10 минут готово!

  • Рецепты региональной кухни - хлебные клецки

    Самая экологичная кухня Германии

    Хлебные клецки

    Serviettenknödel ("клецки в салфетке") действительно отваривают в кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

  • Рецепты региональной кухни – швабские маульташен

    Самая экологичная кухня Германии

    Швабские маульташен

    Легендарные швабские пельмени (Maultaschen) обладатель "зеленых звезд" Мишлена готовит с самыми разными начинками: с форелью из ближайшего пруда, с грибами, шпинатом… Их отваривают, обжаривают и подают с соусом из шампиньонов со сливками, вином и кольцами подрумяненного лука.

  • Рецепты региональной кухни - шпецле со шпинатом

    Самая экологичная кухня Германии

    Шпецле со шпинатом

    Вариант швабской лапши, именуемой Spätzle - продукт исторической ценности. Полужидкое тесто (мука, яйца, растительное масло, тушеный шпинат) отправляют в кипящую воду, соскребая его ножом (тонкими полосками) прямо со специальной доски.

  • Рецепты региональной кухни - пикантное пюре из баклажанов

    Самая экологичная кухня Германии

    Пикантное пюре из баклажанов

    Его не мешает готовить "про запас"- из запеченных (с чесноком) баклажанов, мелкорубленного свежего огурца, подсолнечного масла, острого перца и лимонной цедры. Вкусно с ржаным хлебом.

  • Рецепты региональной швабской кухни - теллерзульц с морковью

    Самая экологичная кухня Германии

    Теллерзульц с морковью

    Еще одно блюдо для "скатерти-самобранки" - "холодец в тарелке" (Tellersulz) или в чашке. Заливное можно сварить по классическому рецепту из субпродуктов, грибов, овощей или… приготовить из остатков рагу, гуляша или жаркого с морковью, добавив в него немного желатина и зелени.

  • Рецепты региональной кухни - вишневый суп и Кайзершмаррн

    Самая экологичная кухня Германии

    Кайзершмаррн с вишневым супом

    Такие сладкие супы, как вишневый или из бузины, подают не только на десерт, уверяет швабский шеф-повар Симон Тресс. Суп-кисель (с крахмалом) сервируют со взбитыми сливками и (или) с популярным здесь, разрезанным на кубики, "императорским омлетом" под названием Kaiserschmarrn.

  • Рецепты региональной швабской кухни – соус из фасоли

    Самая экологичная кухня Германии

    Соус-пюре из фасоли

    Швабский вариант популярного сегодня хумуса - пюре из отваренной или запеченной с чесноком фасоли, моркови, сельдерея и нарезанной соломкой свежей редиски. Заправить яблочным уксусом, льняным и тыквенным маслом. Посыпать мелкорубленными шнитт-луком и тимьяном.

  • Рецепты региональной швабской кухни - апфелькухен с затонувшими яблоками

    Самая экологичная кухня Германии

    Апфелькухен с "затонувшими" яблоками

    Самый швабский и "всегда удачный" пирог, по словам Симона Тресса, именно этот яблочный пирог (Apfelkuchen) из пышно взбитого, сдобного теста (масло, сахар, щепотка соли, яйца, мука, разрыхлитель), в котором "тонут" четвертинки яблок. Ммммм!

  • Рецепты региональной швабской кухни - рельефное печенье шпрингерле

    Самая экологичная кухня Германии

    Рельефное швабское печенье шпрингерле

    Выпечка праздничного рельефного печенья шпрингерле (Springerle) - еще одна кулинарная швабская традиция. Из охлажденного теста (яйца, мука, сахар, карбонат аммония) с помощью печатных досок выдавливается печенье. Выпекают его на следующий день на противне, посыпанном анисом.

    Автор: Инга Ваннер


  

Контекст

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Самая экологичная кухня Германии

Маульташен, шпецле, шпрингерле и другие блюда швабской кухни из ингредиентов, которые оставляют минимальный углеродный след.  

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