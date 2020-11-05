С грядки - на стол: какие овощи предпочитают немцы

Любимые овощи немцев

Корень петрушки

Петрушка бывает корневая и листовая. Мякоть у корня нежная, и, в отличие от листьев, у него более тонкий и нежный запах. Чем меньше корень, тем лучше у него вкус, - говорят немцы о корне петрушки (третий слева на фотографии). Его часто путают с пастернаком (слева). Богатый витамином С и каротином корень петрушки используется в супах и бульонах, а также - в пюре с картофелем или морковью.