С грядки - на стол: какие овощи предпочитают немцы

Овощи должны быть в ежедневном рационе. Они богаты витамином С и клетчаткой. В Германии есть свои фавориты. У немцев есть даже "королева овощей".
Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.
Каждый второй немец называет себя флекситарианцем. Даже в Баварии, знаменитой своими рульками и колбасой, все большую популярность набирает веганская и вегетарианская кухня.
То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом.
После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.
Рождество, Новый год, День трех святых королей, - немецкое меню в зимние праздники отличается богатыми традициями. Вот некоторые из них.