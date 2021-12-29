 Кулинарные улики Шерлока Холмса: что ел на завтрак легендарный сыщик | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2021

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Культура и стиль жизни

Кулинарные улики Шерлока Холмса: что ел на завтрак легендарный сыщик

У поклонников Шерлока Холмса появилась возможность ощутить себя за столом рядом с ним и доктором Ватсоном - благодаря книге рецептов, составленных по упоминаниям блюд в рассказах про знаменитого сыщика.

В лондонском музее Шерлока Холмса

В лондонском музее Шерлока Холмса

Лупа, курительная трубка, чашка кофе? Вне всякого сомнения, речь здесь идет о детективе. И не просто о каком-нибудь - образ Шерлока Холмса не теряет своей популярности и сегодня. По данным портала Statista в Германии практически каждая четвертая книга, поступающая в продажу - детектив, а каждый второй читатель и телезритель страны увлекается именно этим жанром.

Применить знаменитый дедуктивный метод на практике решила и знаток детективного жанра Зильке Мартин (Silke Martin): в поисках кулинарных улик она тщательно изучила все 56 произведений сэра Артура Конана Дойла, посвященных увлекательным расследованиям самого легендарного в мире сыщика - Шерлока Холмса. Новое "дело" увенчалось успехом: 50 рецептов, составленных отчасти лишь по туманным намекам на то или иное блюдо, вошли в новую книгу Зильке Мартин "Кулинарная книга Шерлока Холмса" ("Sherlock Holmes: Das Kochbuch"),опубликованную издательством Hölker Verlag.

Завтрак: пироги, омлет, овсянка?

Главной трапезой дня у героев Конан Дойла по праву считался завтрак - за ним читатели застают Шерлока Холмса и его верного спутника и биографа доктора Ватсона чаще всего. Стол у литературных сыщиков новой эпохи, благодаря стараниям заботливой миссис Хадсон, к завтраку был накрыт по всем правилам.

Обложка книги Зильке Мартин Кулинарная книга Шерлока Холмса

Зильке Мартин, "Кулинарная книга Шерлока Холмса"

По версии Зильке Мартин, кроме обязательного апельсинового сока, кофе и (или) черного чая, на завтрак в доме 221В на Бейкер-стрит  подавались сырники с черничным вареньем ("Постоянный пациент"), воздушные эклеры с начинкой из обжаренных шампиньонов, яичницы и мелко рубленной петрушки ("Черный Питер") или яйца бенедикт (ломтик ветчины или бекона и яйца пашот, политые голландским соусом с мелко рубленной зеленью, на подрумяненной половинке булочки), как в рассказе "Загадка Торского моста".  И специально для гурмана Холмса - карри из маринованной в йогурте курятины, приготовленной с кокосовым молоком, имбирем, чесноком, острым чили, корицей и чесноком ("Морской договор"). Подозрительно вкусные вафли (из пахты, свежих трав, яиц, муки, соды, муската и брынзы из козьего молока) с соусом из йогурта, сметаны и лимонного сока Холмсу и Ватсону подают в графстве Суррей ("Пестрая лента").

Нежный, буквально тающий во рту омлет с шампиньонами и помидорами (и отнюдь не овсянку!) отпрыску старинного рода Баскервилей сэру Генри предлагает его чопорный дворецкий Бэрримор. Там же, во время расследования дела о страшном чудовище ("Собака Баскервилей"), непревзойденному криптоаналитику Холмсу и его спутнику доктору Ватсону удается попробовать и киш с пореем  (пирог-запеканка), как утверждает Зильке Мартин в своей книге. Ел ли Холмс пресловутую овсянку (как в знаменитом телесериале Игоря Масленникова с Василием Ливановым и Юрием Соломиным) неизвестно, но, по мнению автора книги рецептов, маловероятно.

Суп, дичь, чеснок?

Свою память Холмс сравнивал с чердаком, который он не засорял "бесполезными в его деле" фактами ("Допустим, Земля круглая…") и прочей "ненужной информацией" (об искусстве, литературе), опасаясь, что для знаний полезных там когда-нибудь просто не останется места. Логично, что и к собственному питанию он относился также разборчиво, считает Зильке Мартин. Гений дедукции с удовольствием мог пообедать супом из зеленого горошка, картофеля, водяного кресса (жерухи) и имбиря - например, в гостинице "У черного лебедя" в  Хэмпшире ("Медные буки"). А вот суп из ревеня и седло барашка, запеченное с овощами (классика английской кухни!), как считает автор новой кулинарной книги, были любимыми блюдами доктора Ватсона ("Охота на тигра").

Рагу из тыквы

Вегетарианский вариант рагу из тыквы, лука, помидоров и фиников

Готовясь к преследованию опасных преступников, гурман Холмс предлагал основательно подкрепиться - супом (часто рыбным), зажаренными куропатками (замаринованными в портвейне) и свежими устрицами, нейтрализующими даже горечь разочарования по поводу отправленных на дно Темзы сокровищ Агры ("Сокровища Агры").

Особая роль в книге отводится пряностям и чесноку, способному приглушить вкус целого ряда ядов или запах опиума, спрятанного в… рагу из баранины ("Серебряный"). В своей книге Зильке Мартин предлагает вегетарианский вариант блюда (из тыквы, лука, помидоров и фиников) - с чесноком, но на этот раз, без изменяющего сознание "сюрприза".

Наружное наблюдение и погоня: провиант и полдник

Знаток химии Холмс, нередко проверявший на себе действие токсичных веществ, был особо неравнодушен к блюдам из дичи. Не оставят они равнодушными и современных поклонников криминальной кухни, уверена Зильке Мартин, предлагая попробовать корнуэльские (корнуоллские) пирожки с традиционно мясной или овощной начинкой (картофель, брюква, морковь), которые всегда можно прихватить с собой, отправляясь на поиски преступника ("Дьяволова нога").

Подкрепиться в пути можно и свернутыми в рулет тонкими лепешками с начинкой из шпината и лосося ("Подрядчик из Норвуда"). Кухня времен Шерлока Холмса немыслима и без "пастушьего пирога" - запеканки из рубленного мяса и картофельного пюре. Его героям Конан Дойла подавали в гостинице "Бойцовский петух" ("Случай в интернате"). 

Говядина Веллингтон по рецепту миссис Хадсон

Знаменитая говядина "Веллингтон" по рецепту миссис Хадсон

Сэндвичи с огурцами и тушенка из языка в соусе из мадеры с маринованными персиками помогают Холмсу коротать время на болотах ("Собака Баскервилей"). А эльзасский тарт фламбе ("пылающий пирог") с кольцами репчатого лука и тимьяном доктор Ватсон берет с собой в Швейцарии на прогулку к Рейхенбахскому водопаду (Reichenbachfälle), куда Шерлок Холмс отправляется на роковую встречу с коварным профессором Мориарти.

Сладкие улики, алмаз и праздничный ужин

Выпечка миссис Хадсон неоднократно помогала Холмсу скрасить периоды скуки и  депрессии ("Преступный мир явно вырождается!"- восклицал Холмс в такие времена). Сладкие сконы, нежное бисквитное печенье или знаменитый апельсиновый пирог ("Пять зернышек апельсина") традиционно подают во время английского послеполуденного чаепития. Миссис Хадсон сервировала их, вероятно, со сливочным кремом и лимонным курдом ("Пустой дом"), сообщает читателям Зильке Мартин.

Но самой курьезной кулинарной уликой стал рождественский гусь, забытый на лондонской улице членом одного из популярных в то время "Гусиных клубов". В зобу у этого роскошного экземпляра миссис Хадсон обнаружила настоящее сокровище - голубой карбункул! Однако в Сочельник привычному гусю герои Конан Дойла предпочли запеченную дичь с традиционным гарниром - йоркширским пуддингом, выпеченным в специальных формах из кляра - жидкого теста ("Скандал в Богемии").

Шерлок Холмс знал толк в хороших винах, владел искусством фехтования, любил оперу, играл на скрипке и очень любил кофе. Бодрящий напиток, который Зильке Мартин предлагает в своей книге, так и называется: эспрессо-мартини Шерлока Холмса. Готовят его из водки, кофейного ликера, холодного эспрессо и льда.

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