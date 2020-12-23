 Кровавое Рождество: почему на праздники так часто убивают | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.12.2020

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Культура и стиль жизни

Кровавое Рождество: почему на праздники так часто убивают

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ, - кто только ни расследовал преступления, совершенные в рождественские праздники! Почему они совершаются именно в эти дни?

Заснеженное кладбище

Оговоримся сразу: криминальная статистика Германии, как и других стран, не показывает особой разницы между тем, совершаются ли самые тяжкие преступления в последнюю неделю декабря или в другое время года. То есть в рождественские праздники не больше убивают, чем в другие праздничные или рабочие дни.

Но вот если взять художественную литературу - причем, как книги, написанные в прошлом веке, так и современные детективы, - то в Рождество количество преступлений явно зашкаливает. Вспомним хотя бы классику: "Рождество Эркюля Пуаро" Агаты Кристи , "Голубой карбункул" Артура Конан Дойла, "Рождество в доме Мегрэ" Жоржа Сименона, "Кровавое Рождество" Реджинальда Хилла... В чем тут причина? Почему именно в эти праздничные дни писатели столь жестоко режут, отравляют, душат и застреливают своих героев?

Под подозрением - все

Одна из причин, как считают эксперты, состоит как раз в том, что праздник Рождества Христова - это праздник любви, праздник мирный, светлый, добрый, романтический. Тем ярче контраст с совершаемым преступлением, тем больше эмоций и интереса возникает у читателя. Но это, конечно, не всё. Классический сюжет "рождественского" детективного романа, который пришел из Англии, такой: снегопад заваливает дом, усадьбу, поезд, в которых застревает какая-то группа людей, там совершается убийство (а то и несколько). Круг подозреваемых ограничен, что делает повествование интереснее. Читатели пытаются угадать, кто же из персонажей преступник.

Так построена, например, знаменитая пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", - кстати говоря, попавшая в "Книгу рекордов Гиннесса" как рекордсмен по количеству представлений. Действие пьесы происходит в беркширском отеле, который отказывается отрезанным от всего мира из-за снежной бури. Там совершается убийство, и постояльцы, среди которых немало весьма странных персонажей, ищут убийцу, личность которого остается неизвестной буквально до самой последней страницы. В пьесе, правда, не говорится, что речь идет о Рождестве, но это становится ясным из контекста.

Более однозначен в этом отношении роман Агаты Кристи"Рождество Эркюля Пуаро". В загородном доме на границе Англии и Шотландии собираются гости - дети хозяина дома, престарелого миллионера Симеона Ли. Он пригласил их впервые за двадцать лет. Как водится, хозяина дома убивают, и подозреваемыми оказываются все: родственники убитого, слуги... Бельгийский детектив-любитель Эркюль Пуаро гостит в эти дни у начальника полиции графства и, естественно, помогает инспектору расследовать преступление.

Дом в снегу

Типичен и роман британца Джозефа Джефферсона Фарджона "Смерть белее снега", написанный уже совсем в другие времена - в 1972 году. В Сочельник, в рождественскую ночь, пассажиры вынуждены сойти с поезда, застрявшего в снегу недалеко от маленькой деревни, и заходят в одинокий дом, в котором почему-то горит камин и накрыт стол, - но нет ни души. Только труп в снегу...

Детективные истории под елкой

Что еще, кроме снегопада и метелей, является символом Рождества, который безжалостно (но, правда, к радости читателей) эксплуатируют авторы криминальных историй? У Конан Дойла это гусь, обязательная принадлежность праздничного стола, которого, если можно так выразиться, "разоблачает" великий сыщик Шерлок Холмс. Ну, и не обойтись, конечно, без Санта-Клауса, Николауса, Деда Мороза, - в разных странах он называется по-разному. Во Франции это Пер-Ноэль. Именно он приносит детям подарки на Рождество и Новый Год. Принес и девочке Колетте в романе Сименона "Рождество в доме Мегрэ". Подарил ей куклу, а заодно вскрыл тайник под паркетом комнаты, в которой спала девочка. 

Не только в Англии или Франции популярны "рождественские" детективы, но и в Германии. Кроме самых разных сборников зарубежных детективных романов и рассказов, которые вышли и накануне нынешнего Рождества, появились и собственные новые книги. Например, роман Ули Эхтнер (Uli Aechtner) с устрашающим названием "Тихо сыпется смерть".

Всё по классической схеме: молодая женщина по имени Дженнифер, которую накануне Рождества бросил друг, едет на праздники в гости к своему школьному приятелю в отдаленную деревню, где он работает врачом. И находит там труп женщины, одетой в костюм Деда Мороза. История была бы, тем не менее, вполне романтической, если бы не другие убийства, которые совершаются по ходу действия.

Кстати, сборник "рождественских" криминальных историй, написанных современными авторами, вышел в этом году и в России. Он называется "Убийственное Рождество. Детективные истории под елкой".

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