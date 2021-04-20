 Румыния высылает помощника российского военного атташе | Новости из Германии о Европе | DW | 26.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Румыния высылает помощника российского военного атташе

Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.

Здание правительства Румынии в Бухаресте

Здание правительства Румынии в Бухаресте

Румыния высылает одного российского дипломата, сообщает министерство иностранных дел в Бухаресте в понедельник, 26 апреля. Персоной нон грата объявлен помощник военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексей Гришаев, так как "его деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". Посол России в Румынии Валерий Кузьмин уже проинформирован об этом решении.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили Словакия и страны Балтии. Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехиясначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

Смотрите также:

  • Протестующие на площади Победы в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Долой правительство!

    Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет. Но в тот день на демонстрации вышли около 600 тысяч человек. На площади Победы в Бухаресте люди вместе включали мобильные телефоны, требуя отставки правительства.

  • Столкновения протестующих с полицией

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Градус насилия быстро снизился

    На вторую ночь протестов произошли небольшие столкновения демонстрантов с полицией. В Бухаресте были задержаны около двадцати человек, участвовавших в беспорядках. По данным СМИ, пострадали четверо полицейских и двое участников демонстрации. Но затем волнения внезапно стихли. Сотням сотрудников полиции и спецслужб стало нечего делать - протестующии подчеркнуто дистанцируются от насилия.

  • Электротехник из Бухареста Сорин Табан с самодельным плакатом

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Домой навсегда!"

    Электротехник из Бухареста Сорин Табан показывает надпись на своем самодельном плакате. Пункт первый: отмените декрет правительства. Пункт второй: идите домой. По мнению мужчины, протесты закончатся лишь тогда, когда правительство, контролируемое Социал-демократической партией (PSD), уйдет в отставку. "Старую коммунистическую элиту надо отстранить от власти навсегда!" - требует 53-летний рабочий.

  • Плакаты с лозунгами Нет выхода, убежать нельзя

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Правительство народного недоверия

    "Нет выхода, убежать нельзя", - написано на другом плакате. Демонстранты имеют в виду, что отставка ожидает правительство в любом случае, несмотря на отмену скандального декрета. "Откуда нам знать, что в следующем месяце они не попробуют сделать то же самое?" - спрашивает один из протестующих. "Просто мы больше не доверяем правительству. Они должны знать, что мы наблюдаем за ними!" - добавил он.

  • Протестующие в центре Бухареста

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Мы проснулись!"

    Гражданское общество в Румынии словно очнулось от долгой спячки. "Мы проснулись!" - скандировали сотни тысяч румын перед зданием правительства в Бухаресте. Между тем выборы в парламент состоялись лишь в декабре 2016 года. PSD под руководством Ливиу Драгни набрала около 46 процентов голосов и пришла к власти. При этом сам Драгня имеет судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании.

  • Участники протестов в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Покончить с коррупцией

    Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

  • Живая цепь из протестующих вокруг здания парламента

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Живая цепь вокруг парламента

    В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

  • Участник акции протеста Михай Оприца, 31-летний IT-специалист

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Цель - отставка правительства

    "Правительство должно уйти", - настаивает Михай Оприца, 31-летний IT-специалист. Несмотря на мороз и снег, в воскресенье, 12 февраля, на площадь Победы вновь вышли около 60 тысяч человек. Частично удовлетворить народные требования не получится. "Если они пойдут нам навстречу, мы прекратим протесты, если нет - будем продолжать дальше, причем каждый день", - уверен демонстрант.

  • Плакаты в руках протестующих - политики в тюремных робах

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Протесты набирают ход

    "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

  • Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Обещания премьер-министра

    В самом неудобном положении оказался Сорин Гриндяну - премьер-министр Румынии, которого многие считают лишь пешкой в руках Драгни. После удачного для кабинета голосования в парламенте он пообещал, что правительство без надлежащего всестороннего обсуждения больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе". Но удастся ли успокоить людей одними обещаниями?

  • Гигантский румынский флаг, изображенный с помощью огней тысяч смартфонов, которые подсвечивают красные, синие и желтые полоски бумаги

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Румынский Майдан

    Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу.

    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

Аудио- и видеофайлы по теме

Чешская провинция под гнетом пандемии  

В Праге открыт памятник Борису Немцову и площадь названа его именем  

Также по теме

Tschechien Prag Jan Hamacek, Andrej Babis

Чехия призвала Запад выслать "российских разведчиков из посольств" 20.04.2021

Прага обвиняет российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Lettland I Altstadt von Riga

Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов 23.04.2021

Латвия, Литва и Эстония выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией и вслед за Прагой решили выслать сотрудников российских дипмиссий.

Die Spannungen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland nehmen zu

В Чехии задержаны предполагаемые пособники сепаратистов Донбасса 21.04.2021

Задержанных подозревают в организации поездок граждан Чехии для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов востока Украины, пишут чешские СМИ.

Реклама

Самые читаемые

Гостелевидение Беларуси показало признания обвиняемых по делу о "госперевороте"  

Коронавирус в Индии: ситуация близка к апокалипсису (фотогалерея)  

Три слова в немецком, которые скоро выучат все  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW