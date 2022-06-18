 Румыния не справляется с экспортом зерна из Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2022

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Европа

Румыния не справляется с экспортом зерна из Украины

Из-за отсутствия транспортной инфраструктуры, необходимой для вывоза зерна из Украины, президент Румынии Клаус Йоханнис назвал эту задачу "логистическим вызовом эпических масштабов".

В румынском порту Констанца, который используют для вывоза зерна из Украины

В румынском порту Констанца

Налаживание вывоза украинского зерна через Румынию - это задача, не имеющая быстрого решения. Это следует из интервью гендиректора румынского черноморского порта Констанца Флорина Гойдеа немецкому информагентству dpa, опубликованного в субботу, 18 июня. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис назвал проблему экспорта украинского зерна через его страну "логистическим вызовом эпических масштабов".

Доставка украинского зерна в Румынию

По словам Флорина Гойдеа, более 80% украинского зерна, поступающего в порт Констанца, привозят туда малые грузовые корабли через Дунай. По Дунаю походит украинско-румынская граница.

Речные грузовые суда должны идти вверх по Дунаю из украинских дунайских портов Рени и Измаила - сначала по извилистому Килийскому рукаву до порта Чернаводэ, а оттуда - по каналу Дунай - Черное море до Констанцы, поясняет Гойдеа. От Измаила это в общей сложности 320 километров.

Для грузовых автомобилей этот путь еще труднее. Из-за формальностей грузовые машины из Украины иногда простаивают на границе неделями. Между тем из-за того, что в Констанцу из Украины ежедневно прибывают по 20-25 грузовиков с зерном, в порту возникает давка, сетует Гойдеа.

В то же время подъезд к порту по железной дороге сейчас заблокирован, поскольку румынское государственное железнодорожное предприятие CFR припарковало на портовом вокзале 700 вышедших из эксплуатации вагонов. Половину из них сейчас уже оттуда убрали. По словам зампремьера Румынии Сорина Гриндяну, на модернизацию железнодорожных путей у порта уже выделено 200 млн леев (в пересчете: 40,8 млн евро).

Планы Бухареста по модернизации порта Констанца

По словам Гойдеа, у правительства Румынии имеется проект по расширению и модернизации порта Констанца, однако пока он находится лишь на стадии проверки. Предполагается, что в рамках этого проекта число причалов в порту будет увеличено с нынешних 140 до 157, а портовый бассейн будет углублен так, чтобы туда могли заходить более крупные грузовые суда.

По словам главы румынского порта, с начала войны России против Украины и до начала июня Констанцу покинули 15 грузовых судов, которые вывезли в общей сложности 242 тонны украинского зерна. Это соответствует 1,21% от 20 млн тонн зерна урожая прошлого года, которые Украина сейчас хочет направить на экспорт.

За весь 2021 год через порт Констанца было вывезено 25 млн тонн зерна производства Румынии и соседних с ней стран.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


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