Румыния потребовала резко уменьшить штат посольства России

МИД Румынии решил сократить штат посольства России более чем на 60 процентов. Кто из сотрудников посольства должен покинуть страну, должна определить сама российская сторона.

Министерство иностранных дел Румынии в четверг, 8 июня, потребовало в течение 30 дней уменьшить штат российского посольства в стране на 51 должность - 21 дипломатическую и 30 административно-технических. Фактически же страну должны покинуть 40 человек - 11 дипломатов и 29 административных сотрудников. Разница вызвана тем, что не все позиции в посольстве РФ сейчас заняты. В целом штат дипмиссии России в Румынии должен уменьшиться на 61 процент.

Свое решение Бухарест объяснил желанием привести в численное соответствие уровень представительства РФ в Румынии с уровнем представительства Румынии в России. Кто из сотрудников посольства должен покинуть Румынию, должна определить сама российская сторона.

В МИД Румынии отметили, что решение о сокращении штата посольства отражает "нынешний уровень двусторонних отношений", которые резко ухудшились после военного нападения России на Украину.

В МИД РФ тем временем заявили, что "Россия даст соответствующий ответ".

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