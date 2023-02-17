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Фото: Andy Wong/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаКитай

Руководство Китая объявило о победе над ковидом

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

В заявлении властей говорится, что с ноября страна совершила безупречный переход от режима пандемии к нормальной жизни. Медицинской помощью воспользовались более 200 млн инфицированных.

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Руководство Китая объявило о "великой и решительной победе" в борьбе против коронавируса.  В заявлении, обнародованном после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в пятницу, 17 февраля, говорится, что с ноября Китай за сравнительно короткое время "совершил безупречный переход" от режима пандемии к нормальной жизни. Практика доказала, что ЦК принял верные решения и стратегические коррективы при оценке ситуации с пандемии, указывается в документе. Заседание проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

По сообщению государственных СМИ Китая, за время пандемии коронавируса медицинской помощью в стране воспользовались более 200 млн инфицированных, вылечено почти 800 тысяч тяжело больных пациентов, при этом "смертность от COVID-19 в Китае была самой низкой в мире". "Китай совершил чудо в истории человечества", - провозгласило агентство "Синьхуа", отметив, что на фоне улучшения ситуации в Китая в других регионах мира вирус продолжает распространяться и мутировать.

В то же время Политбюро призвало 1,4-миллиардное население Китая к бдительности. Местным органам власти предписано укреплять систему здравоохранения и упрочивать "достигнутые с большим трудом успехи". Политбюро также постановило форсировать вакцинацию пожилого населения.

Неясная ситуация с ковидом в КНР

Ясной и объективной картины о ситуации с ковидом в Китае нет. В начале декабря правительство КНР неожиданно отменило жесткую политику нулевой терпимости к коронавирусу с локдаунами, принудительным карантином и массовым тестированием населения. По оценкам функционеров из системы здравоохранения, с тех пор вирусом заразились более миллиарда человек.

Данные о смертях больше не публикуются, в то же время крематории не справляются со сжиганием тел умерших. Официальная пропаганда также преуменьшает серьезность ситуации. Согласно официальным данным, с начала декабря до начала февраля в больницах зарегистрировано лишь 83 150 летальных исходов. Поступает информация о том, что врачей заставляют не указывать ковид в качестве причины смерти.

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