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Логотип RT FranceФото: Vitaly Belousov/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

RT France объявил о закрытии после блокировки счетов

Даниил Сотников
9 мин. назад

Счета канала были заблокированы из-за санкций Евросоюза, теперь RT France объявил о закрытии.

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Французское отделение российского государственного телеканала RT объявило о закрытии в связи с блокировкой счетов. Об этом в Twitter сообщила главный редактор RT France Ксения Федорова в субботу, 21 января.

"Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства в связи с 9-м пакетом санкций, который не касается RT France. Наш канал не может более продолжать свою деятельность", - написала Федорова.

В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что "подобные меры сделали невозможной его работу". Отмечается, что без работы остались 123 французских сотрудника RT France, 77 из которых - журналисты.

Управляющая компания RT France попала под санкции ЕС

О блокировке счетов RT France сообщила газета Le Monde 19 января. В рамках девятого пакета санкций Евросоюза, принятого в декабре прошлого года, под ограничения попала управляющая компания RT France - АНО "ТВ-новости", в связи с чем связанные с ней счета были заблокированы.

Вещание каналов RT было ограничено во многих европейских странах после начала российского вторжения в Украину. Страны Балтии и Польша отозвали лицензию у RT до начала войны. Вещание телеканала RT и работа агентства Sputnik на всей территории Евросоюза была запрещена в марте 2022 года.

В МИД РФ заявили , что блокировка счетов RT France повлечет за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России.

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