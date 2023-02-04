RT DE Productions завершила журналистскую деятельность в ФРГ

Компания RT DE Productions, которая поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, вещавшему из Москвы на немецком языке, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии. Об этом говорится в пятницу, 3 февраля, на сайте канала .

Базирующаяся в Германии компания столкнулась "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц", говорится далее в заявлении.

Телеканал RT DE был запущен в декабре 2021 года

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 года с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Позднее, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив это решение тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", отмечалось в решении ZAK.

Совет ЕС в марте 2022 года принял решение о запрете вещания RT Germany

Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.

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