Рождественские звезды уже цветут (фото)

Кюстринер-Форланд • Рождество не за горами, а это значит, что в немецких цветочных магазинах, на рынках и в обычных супермаркетах уже продаются эти прекрасные цветы. Молочай красивейший (лат. Euphorbia pulcherrima) некогда выращивали ацтеки для использования в народной медицине. В наше время это растение ассоциируется с рождественскими праздниками и стало одним из самых популярных сезонных украшений. В Германии этот цветок повсюду называют "рождественскими звездами" (нем. Weihnachtsstern).

Растениевод Ютта Роде

Самый популярный цвет - традиционный красный

Ютта Роде (Jutta Rohde) - растениевод на предприятии, где к Рождеству выращивают пуансеттии сорока разных цветов и сортов. Хозяйств, подобных этому, в Германии насчитывается около полутора тысяч. Однако спрос здесь на эти "звезды" настолько велик, что приходится импортировать растения из-за рубежа.

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