Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин

Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Замораживание цен перед Новым годом аукнется россиянам резким ростом инфляции весной. А если проблема станет хронической, то может возникнуть полноценный дефицит продуктов, пишет Иван Преображенский.
Перед ежегодной итоговой пресс-конференцией Владимира Путина правительство России ограничивает розничные цены на сахар и масло. Насколько эффективна эта мера - у DW.