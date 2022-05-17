Россия высылает дипломатов Франции, Испании и Италии

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МИД России объяснил этот шаг ответными мерами после высылки из стран сотрудников российских дипмиссий.
МИД России объявил в среду, 18 мая, о высылке из страны сотрудников дипмиссии Франции, Испании и Италии в ответ на высылку из этих стран российских дипломатов. "В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персона нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты", - говорится в сообщении российского МИДа.
Отмечается, что послу Франции Пьеру Леви был заявлен "решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персона нон грата".
О высылке из Франции российских дипломатов стало известно в начале апреля. Как сообщили Le Figaro и BFM TV их деятельность "противоречила интересам безопасности" страны. По данным СМИ, речь шла о 30-35 сотрудниках. Власти Франции также заявили о разоблачении "тайной операции" российских спецслужб под дипломатическим прикрытием. По итогам расследования были высланы шесть сотрудников российской дипмиссии.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 18 мая, что испанский посол в России был вызван в МИД. "Мы ожидаем, что Россия вышлет испанских дипломатов, как это уже сделано с сотрудниками других европейских посольств в Москве", - цитирует Альбареса агентство dpa.
Позднее МИД России проинформировал, что выразил послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу "решительный протест" в связи с объявлением Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании персона нон грата. "В качестве ответной меры 27 сотрудников Посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге так же объявлены персона нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в течение 7 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты", - говорится в сообщении МИД.
В начале апреля испанские власти выслали из страны 25 дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде, поскольку сочли, что они представляют угрозу безопасности страны.
Кроме того, в среду МИД объявил, что в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломатов, сообщает"РИА Новости". Италия в апреле объявила персона нон грата 30 российских дипломатов. В тот же день 15 российских дипломатов выслала и Дания. По словам главы МИД в Копенгагене Еппе Куфуд, речь шла о работавших в посольстве РФ офицерах российских спецслужб. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде одновременно сообщила о высылке трех российских дипломатов.
Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран началась после появления свидетельств вероятных военных преступлений российской армии в Буче. "Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде. Федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества"", - заявили в МИД Германии.
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