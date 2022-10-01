Россию не переизбрали в руководящий совет ICAO

России не удалось переизбраться в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая входит в структуру ООН, сообщает агентство Reuters в субботу, 1 октября.

Как отмечает агентство, Россия не получила достаточное количество голосов, необходимых для того, чтобы остаться в составе совета ICAO. Он переизбирается каждые три года на ассамблее, в которой принимают участие представители 193 стран-членов организации. По итогам выборов в совет попадают 36 государств. Как уточнили в Росавиации, Россия получила 80 голосов при необходимых для переизбрания 86 голосах.

Россия требовала провести повторное голосование

По итогам выборов 2 октября Россия потребовала провести дополнительное голосование, но получила отказ, пишет Reuters. Президент ассамблеи Поппи Хоза назвала эту ситуацию "беспрецедентной".

"Выражаем сожаление по поводу итогов голосования. Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, который не имеет ничего общего с положением России в сфере гражданской авиации", - цитирует Reuters представителя России в ICAO.

"Согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет, с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российской делегации в этом было отказано. РФ сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ICAO, а также в профильных рабочих группах ICAO", - заявили в Росавиации.

Среди причин отказа голосовать за Россию Reuters называет нарушение РФ воздушного пространства Украины, в том числе бомбардировку аэропортов, а также незаконную конфискацию сотни иностранных самолетов.

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