 Россию на ″Евровидении″ представит певица Manizha | Новости из Германии о России | DW | 08.03.2021

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Россия

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин выступит на 65-м конкурсе "Евровидения" в Роттердаме. Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке.

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин

Российская певица, уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина" (Russian woman) будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года. Решение принято по итогам отбора, результаты которого были объявлены в понедельник, 8 марта, в прямом эфире Первого канала.

Группа Little Big, которую отобрали в 2020 году, совместно с каналом решила не принимать участие в конкурсе в этом году.

"Для меня участие в "Евровидении" - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня", - отметила Manizha, добавив, что хочет, чтобы РФ воспринимали как "очень большую, многонациональную" страну.

Песня Manizha прозвучит по-русски

Конкурентами Manizha в ходе отбора на Первом канале стали участник проекта "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz с песней The Future Is Bright ("Светлое будущее") и дуэт "2Маши" (Мария Зайцева и Мария Шейх) с композицией Bitter Words ("Горькие слова").

Россию впервые за 12 лет представит исполнительница с песней на русском языке. В 2009 году от РФ вступала заслуженная артистка Украины Анастия Приходько с песней "Мамо" на русском и украинском.

Манижа Сангин - певица, музыкант, автор и исполнитель, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Известна своими музыкальными видео-коллажами в Instagram. В этом году 65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под девизом "Откройся".

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  • Эмиль Рамзауэр

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    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


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Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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