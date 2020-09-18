Россию и Украину избрали в Совет ООН по правам человека

После четырехлетнего перерыва Россию вновь избрали членом Совета ООН по правам человека (СПЧ). Такое решение было принято после голосования на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 13 октября, где Россию поддержали 158 государств из 193-х.

Кроме России в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Совет в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года.

Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. В 2020 году членом совета вновь стала и Германия.

Задачей этого органа является поощрение и защита всех прав человека по всему миру. В связи с этим у международных правозащитных организаций постоянно возникает вопрос, как в Совет могут быть допущены страны, где не соблюдаются права человека. В частности, критике подвергалось членство в этом органе Венесуэлы, Ливии и Филиппин. В связи с последними выборами в Совет по правам человека Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии (эту страну на голосовании 13 октября провалили). Они указали, что эти государства стремятся подорвать всю международную систему прав человека.

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