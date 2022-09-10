Российское издание Tjournal закрылось

Проект о технологиях и интернет-культуре TJ просуществовал 11 лет. В середине марта он был заблокирован по требованию Генпрокуратуры по обвинению в "фейках" о ВС РФ.

Российское интернет-издание Tjournal прекратило свою работу. В субботу, 10 сентября, редакция сообщила, что портал просуществовал 11 лет и являлся проектом о технологиях и интернет-культуре. Она напомнила, что Tjournal был заблокирован в середине марта Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ, обвинившей его авторов в публикации "фейков" о войне России против Украины.

На сайте TJ остался в доступе архив редакционных статей.

Закрытие TJ после блокировки РКН

О закрытии TJ его редакция предупредила еще 22 августа. "Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания - 10 сентября", - заявила она. Журналисты отметили, что им неизвестно, какая именно публикация стала причиной блокировки. Они сообщили о начавшемся после блокировки поэтапном сокращении сотрудников с целью продолжить работу. Данная мера не помогла, средства на развитие проекта закончились.

Tjournal - российское интернет-издание и агрегатор новостей - было основано 20 июня 2011 года. Основные темы - социальные сети, блоги, законодательство и гаджеты. По собственной информации издания, посещаемость сайта составляла до 4 млн посетителей в месяц.

С начала войны России против Украины, по данным проекта "Роскомсвобода", Роскомнадзор заблокировал несколько тысяч сайтов - крупные новостные издания, соцсети, сайты общественных организаций, торговых и IT-компаний, - за размещение якобы недостоверной информации о войне.

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