Российские вузы не вошли в топ-100 мирового рейтинга

В десятку лучших университетов мира вошли восемь американских и два британских вуза. Российские вузы не вошли в первую сотню элитных учебных заведений. Об этом свидетельствуют данные рейтинга World University Rankings® 2022,обнародованного в четверг, 2 сентября, и составленного британским журналом The Times Higher Education.

Перечень шестой год подряд возглавляет Оксфордский университет. На второй строчке - Калифорнийский технологический институт. Тройку замыкает Гарвардский университет.

Лучший из российских вузов - Московский государственный университет имени Ломоносова - на 158 месте (плюс 16 позиций по сравнению с местом в предыдущем рейтинге). Это - единственный российский фигурант перечня, который попал в топ-200. Всего в списке - 60 российских вузов.

В Германии лидирует Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана

Для Германии лидером World University Rankings стал Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана (32-я строчка). Мюнхенский технический университет занял 38-ю позицию. Один из старейших в ФРГ Гейдельбергский университет - 42-й.

В материковом Китае впервые два учебных заведения вошли в первую двадцатку: Пекинский университет и Университет Цинхуа разделили 16-е место. КНР заняла пятое место по числу учебных заведений в топ-200 по сравнению с седьмым местом в прошлом году, обогнав Канаду и сравнявшись с Нидерландами.

Доля американских университетов в элитной группе снижается

США в наибольшей степени представлены в списке (183 учебных заведения), а также - в топ-200 (57), однако доля американских университетов в этой элитной группе снижается, констатировали составители перечня.

В рейтинге появился ряд новых стран: Азербайджан, Эквадор, Эфиопия, Фиджи, Танзания. В этом году в него также включена Палестинская национальная автономия (ПНА).

Гарвардский университет - лидер по преподаванию, Оксфордский - по исследованиям

Один из колледжей Оксфордского университета

Гарвардский университет признан лидером в области преподавания, Оксфордский - в области исследований.

В этом году в список вошли более 1600 университетов из 99 стран и территорий мира. Рейтинг опирается на 13 показателей эффективности, которые измеряют работу учебного заведения по четырем направлениям: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

При составлении перечня проанализировано свыше 108 млн ссылок на более чем 14,4 млн научных публикаций, а также ответы на вопросы анкеты, полученные от почти 22 тысяч ученых по всему миру.

Рейтинг лучших вузов России - по версии Forbes

В июне рейтинг лучших вузов России опубликовал американский журнал Forbes. Первое место в списке, как и год назад, заняла Высшая школа экономики (ВШЭ), которая упрочила свое лидерство и увеличила отрыв от главного конкурента, МГУ имени Ломоносова, - за счет более высокого среднего балла ЕГЭ, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава. В этом году ВШЭ стала лидером и по итогам опроса работодателей. В число вузов, качество выпускников которых вызывает наибольшее доверие у компаний, попали также МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и УрФУ имени Ельцина.

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