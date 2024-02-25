Российские войска обстреляли ряд областей Украины

Трое мирных жителей погибли в результате российских ударов по Херсонской и Запорожской областям. В пригороде Днепра раздались взрывы.

Российские войска в воскресенье, 25 февраля, в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате удара погибли двое жителей села Тягинка, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. "Оккупанты днем ​​обстреляли населенный пункт. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получили 44-летний мужчина и 62-летняя женщина", - написал он в Telegram-канале .

Еще один человек погиб в результате удара, который войска РФ нанесли по фермерскому хозяйству в селе Малышевка Широковской общины в Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram. По его словам, в результате обстрела еще три человека получили ранения.

Ракетные удары по Кировоградской области и Днепру

Вечером под массированным ракетным ударом оказалась также Кировоградская область, сообщил глава ОВА Андрей Райкович. Перед этим украинские СМИ сообщали о взрыве, произошедшем во время воздушной тревоги в городе Кропивницком. Деталей по поводу попаданий или работы ПВО Райкович не привел, однако сообщил, что обошлось без пострадавших. "В Кропивницком районе предварительно - без пострадавших и разрушений гражданских объектов", - написал он в Telegram.

Командование Воздушных сил ВСУ вечером в воскресенье также сообщило о зафиксированном пуске ракет в направлении Днепра. В пригороде города были слышны взрывы. В самом Днепре повреждены дома и несколько автомобилей, а четверо человек получили ранения, указал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В то же время мэр города Борис Филатов заявил о двух пострадавших.

В ночь на 25 февраля войска РФ воздушными ударами полностью разрушили вокзал в Константиновке Донецкой области.

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