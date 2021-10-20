 Российские ученые призвали не заключать ректора ″Шанинки″ под стражу | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российские ученые призвали не заключать ректора "Шанинки" под стражу

Открытое письмо в поддержку Сергея Зуева подписали почти 250 представителей научного и преподавательского сообщества, в том числе более 20 академиков и свыше 40 член-корреспондентов Российской академии наук.

Ректор Шанинки Сергей Зуев в Тверском суде

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев в Тверском суде

Российские ученые и преподаватели вузов призвали генерального прокурора РФ Игоря Краснова отказаться от апелляции на меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, который ранее был отправлен под домашний арест. Открытое письмо в поддержку Зуева, которое подписали почти 250 представителей научного и преподавательского сообщества, в том числе более 20 академиков и свыше 40 член-корреспондентов Российской академии наук (РАН), опубликовано в понедельник, 25 октября.

"Мы обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Викторович, с просьбой восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления", - заявили соавторы обращения. Они выразили обеспокоенность позицией Генпрокуратуры в отношении ректора "Шанинки", несколько дней назад перенесшего операцию на сердце. Апелляционное представление прокуратуры на отмену домашнего ареста и заключение под ученого под стражу "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления", подчеркнули подписанты.

Авторы письма также напомнили, что Зуев "добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не нарушал условий домашнего ареста".

Арест ректора "Шанинки"

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев был задержан 12 октября, он проходит обвиняемым в рамках расследования по делу ныне бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. 13 октября Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Вину он не признает. По версии следствия, Зуев причастен к хищению денег, выделенных на финансирование федерального проекта "Учитель года". По предварительным результатам расследования, Московская высшая школа социальных и экономических наук по условиям договора обязалась оказывать услуги и выполнять для фонда работы в рамках научно-образовательных проектов.

Фигуранты уголовного дела, как утверждает следствие, предоставили в фонд результаты теоретических и прикладных исследований, которые фактически не были выполнены или не соответствовали заваленным в договоре требованиям. Кроме этого, по версии следствия, более 21 млн рублей были перечислены фондом на счет образовательной организации и затем похищены.

После допроса у следователя Сергей Зуев был госпитализирован с гипертоническим кризом, затем он перенес операцию на сердце. Апелляцию прокуратуры на меру пресечения Зуеву Мосгорсуд планирует рассмотреть 27 октября.

Смотрите также:

  • Александр Радищев

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Александр Радищев

    Русский мыслитель в числе двенадцати молодых дворян был отправлен на обучение в Лейпцигский университет по приказу Екатерины II. Он изучал право, философию, историю, а еще брал "факультативы": медицину и химию. Александр Николаевич хорошо знал немецкий, французский и латынь, позже овладел английским и итальянским. Правда, проведя пять лет в Германии, он успел подзабыть русский язык.

  • Петр Первый

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Петр Первый

    В составе так называемого "Великого посольства" в 1697 году царь инкогнито отправился в Европу. Здесь он изучал военное ремесло и морское дело. Его первыми учителями в кораблестроении стали голландцы. Голландский – единственный иностранный язык, которым владел Петр.

  • Михаил Ломоносов

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Михаил Ломоносов

    Выдающийся русский ученый был послан от Санкт-Петербургской академии наук в Германию для обучения минералогии, горному делу и металлургии. Говорят, что в Марбургском университете до сих пор помнят о его кутежах и приключениях. Сегодня на доме, в котором жил Ломоносов, можно найти мемориальную табличку с его именем, а студенческое общежитие до сих пор носит имя великого русского ученого.

  • Schriftsteller Iwan Sergejewitsch Turgenjew Porträt

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Иван Тургенев

    Иван Сергеевич Тургенев уехал учиться в Германию в 1838 году, когда ему было не больше 20 лет. В Берлинском университете имени Гумбольдта он изучал философию, историю и древние языки. Пребывание будущего писателя на чужбине сильно отразилось на его творчестве и взглядах. "Я столь многим обязан Германии, что люблю и почитаю ее, как свою вторую родину", - писал он.

  • Иван Шишкин

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Иван Шишкин

    Автор картины "Утро в сосновом лесу" отправился в Германию по "пенсионерской командировке", которые иногда давали русским художникам за выдающиеся заслуги. Он обучался в мастерских Берлина, Дрездена, Мюнхена и рисовал в лесах Дюссельдорфа, которые ему особенно нравились. В 1865 году появляется его знаменитое полотно "Вид в окрестностях Дюссельдорфа".

  • Борис Пастернак

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Борис Пастернак

    Бориса Пастернака в Германию влекла философия, но проучился он в старинном университете Марбурга всего три месяца 1912 года. "Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья…", - пишет он в стихотворении "Марбург". Теперь в городе можно найти улицу с его именем. "Прощай, философия!" - эти слова из "Охранной грамоты" можно прочитать на доме, где жил Борис Пастернак.

  • Высоцкий в детстве

    Российские гении едут в Германию за знаниями

    Владимир Высоцкий

    В 1947 году девятилетний Вова Высоцкий приехал с отцом в советский гарнизон города Эберсвальде в федеральной земле Бранденбург. Два года он учился там в школе, катался на трофейных велосипедах и играл в войну с немецкими детьми. В это же время он осваивал игру на аккордеоне.

    Автор: Иван Бевз


Смотреть видео 26:22

Коррупция в России: кто и как с ней борется перед выборами в Госдуму. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему задержали губернатора Пензенской области (22.03.2021)  

Клеймо экстремизма - инструмент Кремля в борьбе с неугодными (12.08.2021)  

Также по теме

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Обвиняемый в хищении ректор "Шанинки" госпитализирован из-за проблем с сердцем 20.10.2021

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по делу о хищении, госпитализирован с гипертоническим кризом.

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Что не так с уголовным преследованием ректора Шанинки 15.10.2021

МВД расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в Шанинке - одном из лучших вузов России, ректор которого Сергей Зуев отправлен под домашний арест. О сути и подоплеке дела - DW.

Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

СМИ: В Москве задержан ректор "Шанинки" Сергей Зуев 12.10.2021

Задержание ректора "Шанинки" Зуева может быть связано с делом экс-замминистра просвещения Раковой, которую подозревают в хищении 50 млн рублей, пишет "Медуза".

Реклама

Самые читаемые

История протеста в Беларуси в одном фото: что стало с его героинями  

В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах  

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям  