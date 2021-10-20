Российские ученые призвали не заключать ректора "Шанинки" под стражу

Российские ученые и преподаватели вузов призвали генерального прокурора РФ Игоря Краснова отказаться от апелляции на меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, который ранее был отправлен под домашний арест. Открытое письмо в поддержку Зуева, которое подписали почти 250 представителей научного и преподавательского сообщества, в том числе более 20 академиков и свыше 40 член-корреспондентов Российской академии наук (РАН), опубликовано в понедельник, 25 октября.

"Мы обращаемся к Вам, уважаемый Игорь Викторович, с просьбой восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления", - заявили соавторы обращения. Они выразили обеспокоенность позицией Генпрокуратуры в отношении ректора "Шанинки", несколько дней назад перенесшего операцию на сердце. Апелляционное представление прокуратуры на отмену домашнего ареста и заключение под ученого под стражу "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления", подчеркнули подписанты.



Авторы письма также напомнили, что Зуев "добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не нарушал условий домашнего ареста".

Арест ректора "Шанинки"

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев был задержан 12 октября, он проходит обвиняемым в рамках расследования по делу ныне бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. 13 октября Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Вину он не признает. По версии следствия, Зуев причастен к хищению денег, выделенных на финансирование федерального проекта "Учитель года". По предварительным результатам расследования, Московская высшая школа социальных и экономических наук по условиям договора обязалась оказывать услуги и выполнять для фонда работы в рамках научно-образовательных проектов.

Фигуранты уголовного дела, как утверждает следствие, предоставили в фонд результаты теоретических и прикладных исследований, которые фактически не были выполнены или не соответствовали заваленным в договоре требованиям. Кроме этого, по версии следствия, более 21 млн рублей были перечислены фондом на счет образовательной организации и затем похищены.

После допроса у следователя Сергей Зуев был госпитализирован с гипертоническим кризом, затем он перенес операцию на сердце. Апелляцию прокуратуры на меру пресечения Зуеву Мосгорсуд планирует рассмотреть 27 октября.

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