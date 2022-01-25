Российские правозащитники призвали Терешкову проверить угрозы депутата из Чечни

Группа российских правозащитников и журналистов обратились к председателю комиссии Государственной думы по этике Валентине Терешковой в связи с заявлением депутата от Чечни Адама Делимханова, который публично угрожал членам семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. "Просим Вас в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на заседании возглавляемой Вами Комиссии, и строго указать Адаму Султановичу Делимханову на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей", - говорится в опубликованном во вторник, 8 февраля, на сайте правозащитного центра "Мемориал" обращении.

Его авторы напоминают, что видеоролик Делимханова, в котором он обещает "оторвать, отрезать, отрубить или иным образом отделить от тела головы членов семьи Янгулбаевых", был размещен в Instagram 1 февраля. На следующий день замглавы комиссии по этике Василий Пискарев публично пообещал обсудить данные высказывания, если поступит соответствующее обращение.

Правозащитники заявили о долге попросить о проверке угроз

"Прошла уже неделя, но ничего не слышно о том, что возглавляемая Вами Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания РФ приступила к рассмотрению этого вопроса. Возможно, по вполне понятным причинам, к Вам так и не поступило ни одного обращения", - написали правозащитники и журналисты и заявили о своем долге настоятельно попросить об этом. Они подчеркнули, что считают заявление Делимханова "принижающим не только авторитет депутатов и Государственной думы", но и представляющим в негативном свете Россию.

Обращение подписали правозащитники Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Сергей Давидис, Юрий Джибладзе, Елена Шахова и Евгения Литвинова, а также журналисты Вероника Каткова и Дмитрий Краюхин.

Угрозы Делимханова

Во время прямого эфира в Instagram депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов объявил о кровной мести семье Янгулбаева, обещал отрезать ее членам головы, а также пригрозил убийством тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык. Руководство Чечни обвиняет родственников Янгулбаева в критике главы республики Рамзана Кадырова.

20 января в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся сотрудниками чеченской полиции, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой и силой увезли женщину в Чечню для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Позже Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции. На следующий день Ленинский районный суд Грозного назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство, а в начале февраля суд арестовал ее на два месяца.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Система QR-кодов против ковида: кто кого? Ожидаемое введение системы QR-кодов на законодательном уровне вызывает все больше критики в России. Сергей Елкин - о новой мишени для противников ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса? Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина "Далеко не все в тюрьме". Как понимать слова Путина об уличных протестах? "Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме". Эти слова президента РФ Путина кое-кто может понять как руководство к действию, опасается Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского? Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка? Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. В ней он повторил тезисы Кремля о политике Киева. Сергей Елкин и не только оценили труд бывшего президента России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как Дмитрий Муратов воспринял новость о Нобелевской премии Решение Нобелевского комитета вручить премию мира главному редактору "Новой газеты" стало неожиданностью для многих. И точно приятной - для самого Дмитрия Муратова, считает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина "Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы Фигурантами большого расследования офшорных схем стали, среди прочих, крупные российские политики и бизнесмены и их родственники. Как им удавалось сохранить свои сделки в тайне, догадался Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Коммунисты об электронном голосовании: левая дилемма или дилемма левых? В то время как одни коммунисты требуют отменить результаты ДЭГ, другие, в том числе лидер КПРФ Зюганов, критикуют итоги выборов в РФ, но идти против воли Путина не хотят. Сергей Елкин об этой дилемме.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно? Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Глас "иноагента": от Древней Руси и до наших дней Все больше независимых СМИ в России вынуждены помечать свои тексты громоздкой маркировкой "иноагентов". Как это выглядело бы во времена Древней Руси, предположил Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Путин и YouTube: как президент понял просьбу школьника Подписаться на его канал в YouTube 10-летний школьник попросил президента России. "Не понял, что я должен подписать," - ответил Владимир Путин. Сергей Елкин о новом сервисе соцсети для главы государства.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"? Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Бананы дорожают: чем ответят российские овощи? Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет. Это случилось вскоре после того, как Путина спросили, почему бананы стоят дешевле моркови. Взгляд Сергея Елкина на ценовую гонку.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

