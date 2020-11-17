Российские НКО обратились в Совет Европы из-за ужесточения наказаний

Более 20 российских некоммерческих организаций (НКО) направили обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Советы Европы Дунье Миятович в связи с внесением в Госдуму законопроектов, существенно затрудняющих их работу в России. В сообщении, выложенном на сайте Международного Мемориала в четверг, 26 ноября, говорится, что российские НКО просят Москалькову и Миятович "принять меры в рамках своих мандатов для защиты российского гражданского общества".

Правозащитники указывают, что законопроекты, касающиеся изменения работы НКО, "направлены на подавление деятельности российских некоммерческих организаций (НКО), общественных объединений, филиалов международных неправительственных некоммерческих организаций, на дальнейшее ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации."

В сообщении констатируется, что "принятие этих законопроектов приведет к тому, что гражданские организации не смогут продолжать работать, а многие граждане нашей страны и другие законно проживающие в ней люди будут лишены квалифицированной помощи в защите их гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области просвещения, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества".

Усиление контроля над гражданским обществом

Правозащитники отмечают, что предложенные в законопроектах изменения приведут к дальнейшему усилению контроля государства над гражданским обществом, возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов в России будет существенно затруднена.

В законопроектах расширяется перечень "иноагентов". В него, в частности, предлагается включить общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа. В отношении НКО со статусом "иноагентов" ужесточаются требования о финансовой отчетности и уведомлений о планируемых мероприятиях. Минюст РФ предлагается наделить правом запрещать таким организациям те или иные программы, при этом перечень оснований для запрета не указан.

Четыре законопроекта

Беспокойство у правозащитников вызывают четыре законопроекта - "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций" и "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части введения просветительской деятельности)".

Правозащитники также обеспокоены содержанием законопроектов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в части совершенствования порядка организации и проведения публичных мероприятий)".

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