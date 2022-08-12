 Российская редакция ″Новой газеты″ запустила еще одно медиа | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2022

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Россия

Российская редакция "Новой газеты" запустила еще одно медиа

Сервис "Свободное пространство" будет работать как "конструктор контента" - читатели смогут подписываться на интересующие их рубрики и авторов, за которыми можно будет следить.

Мартовский номер Новой газеты

Мартовский номер "Новой газеты"

Сотрудники "Новой газеты" запустили новое медиа под названием "Свободное пространство". "Это не только новое медиа, материалы для которого, несмотря на драконовские условия, готовит российская редакция "Новой газеты", но и сервис. Принцип этого сервиса - открытый конструктор контента, детали которого каждый из наших читателей и соучастников (благодаря которым мы его и создали) собирает для себя сам. Основной строительный элемент конструктора - подписка", - говорится в сообщении редакции, опубликованном в четверг, 11 августа.

На сайте "Свободного пространства" читатели смогут подписываться на интересующие их рубрики "Новой газеты", а также на материалы отдельных авторов издания, за которыми можно будет следить. Кроме того, сайт позволяет оформить подписки на материалы других изданий, а также на контент Telegram- и YouTube-каналов. "Конструктор уже в первой версии будет агрегировать все источники-подписки по вашему выбору на главной странице по хронологии", - говорится в сообщении. Создатели "Свободного пространства" отмечают, что набор подписок любого пользователя будет конфиденциален. Его не будут видеть ни другие пользователи, ни редакция "Новой газеты".

"Новая газета" приостановила выпуск после начала войны в Украине

В марте 2022 года "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания российского вторжения в Украину. Редакция объяснила это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего "газета не может продолжать работать". Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект "Новая газета. Европа", спустя короткое время он был заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры.

В середине июня главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов объявил о планах выпуска журнала "НО". В середине июля он был запущен оставшимися в России журналистами НГ, но спустя ровно неделю его сайт по требованию Генпрокуратуры также заблокировали в РФ.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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